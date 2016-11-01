Реклама

Тенденции западноевропейского правового развития, расходящиеся с традиционными семейными ценностями, ставят под угрозу существование человечества. Об этом заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на открытии ХХ Всемирного русского народного собора в Москве, сообщает Интерфакс.

"Я имею в виду такие законодательные новеллы, которые объявляют правовой нормой нетрадиционные модели поведения сексуальных и гендерных меньшинств, пытаются уравнивать мужчин и женщин, не принимая во внимание их естественные биологические различия, санкционируют вторжение государственных органов и правительственных организаций во вполне благополучные семьи", - сказал Зорькин.

По мнению председателя КС, правовая система в наши дни терпит крах, что было предречено еще апостолом Павлом.

"Мы живем в то время, когда право, на которое мы привыкли рассчитывать в последнее время, теряет свой регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают былые прочность и надежность. Нарастает опасность беззакония, вызывающая в памяти слова святого апостола Павла, который на заре эры предостерегал о том, что тайна беззакония уже в действии", - отметил Зорькин.

Всемирный русский народный собор собирается ежегодно начиная с 1993 года. Собор объединяет общественные нецерковные организации, но действует под духовным руководством Русской православной церкви. Первым Главой Собора стал патриарх Алексий II, с февраля 2009 года организацию возглавляет патриарх Кирилл