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Также: Право, Регионы, Партии, Телевидение, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Леонид Волков

новость Суд отклонил апелляцию Волкова по "микрофонному делу"

26.10.2016
Леонид Волков на сходе в Новосибирске, 11.08.2015. Фото: leonidvolkov.ru
Леонид Волков на сходе в Новосибирске, 11.08.2015. Фото: leonidvolkov.ru
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Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор активисту Демкоалиции Леониду Волкову. Как передает Интерфакс, об этом сообщил адвокат Владимир Бандура. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Сам Волков уже заявил, что намерен обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

31 августа Центральный районный суд Новосибирска признал Волкова виновным в воспрепятствовании деятельности журналиста LifeNews и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Изначально Волкову инкриминировалось воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия и повреждением имущества (часть 3 статьи 144 УК). В случае признания виновным по этой части ему грозило лишение свободы на срок до шести лет.

Доводы Волкова о его невиновности суд посчитал несостоятельными, в качестве мотива преступления суд посчитал неприязнь подсудимого к телеканалу Lifenews.

Дело против Волкова возбудили 12 августа 2015 года. 24 августа политику предъявили официальное обвинение.

17 июля LifeNews вел у регионального штаба ПАРНАС в Новосибирске съемку визита Алексея Навального. Согласно первоначальной фабуле дела, Волков, схватил микрофон с логотипом LifeNews, который корреспондент телеканала Александр Поступинский держал в руках, "в результате чего повредил стойку у основания электронного блока и дефлектор шумозащиты, принуждая тем самым журналиста к отказу от распространения информации". Ущерб от порчи микрофона составил, как утверждал СКР, 31,1 тысячи рублей. По делу работала группа из пяти следователей, трое из которых - следователи по особо важным делам.

Сам Волков обвинение Поступинского отверг. Экспертиза, проведенная по решению следствия, подтвердила правоту политика. Он поместил в своем блоге факсимиле заключения, которое вынес 25 августа эксперт новосибирской фирмы "Социальный правовой центр" Сергей Пинчук. Как говорится в документе, микрофон имеет незначительные повреждения. Часть из них, отметил эксперт, "могла образоваться при обстоятельствах, указанных потерпевшим". Вместе с тем, заметил Пинчук, выявленные повреждения не влияют на работу микрофона, а кроме того, могут быть устранены.

6 октября Бандура подал в СКР ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного. По словам адвоката, ходатайство было основано на том что у Поступинского есть противоречия в показаниях: до заключения экспертизы Поступинский говорил только о поломке микрофона, а после того, как экспертиза признала, что микрофон не сломан, журналист заявил, что Волков его избил. СКР ходатайство отклонил.

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26.10.2016

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