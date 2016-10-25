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Прокуратура ЮЗАО Москвы готовит апелляционное представление на приговор Гагаринского районного суда участникам "гонок на Гелендвагене". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В настоящее время прокурорские работники внимательно изучили содержание приговора и повторно убедились в несоответствии выводов суда имевшим место событиям, - говорится в сообщении. - По мнению прокуратуры, Руслан Шамсуаров, Абдувахоп Маджидов и Виктор Усков должны быть осуждены не только по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), но и по статье 318 за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Прокуратура также полагает, что исправление указанных лиц невозможно без наказания, связанного с реальным лишением свободы".

Представление об отмене приговора и необходимости повторного рассмотрения дела будет направлен в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в ближайшие дни. В прокуратуре отмечают, что документ "детально проработан".

Прокуратура Москвы также поручила органам предварительного следствия внимательно изучить информацию "о якобы имевшей место личной корыстной заинтересованности неких лиц, предлагавших помочь "гонщикам" избежать уголовной ответственности".

17 октября судья Гагаринского суда Москвы Ольга Зельдина приговорила к обязательным работам Шамсуарова, сына вице-президента "Лукойла". "С учетом того, что Шамсуаров является студентом, суд назначает ему обязательные работы в свободное от учебы время. Назначить Шамсуарову наказание в виде исправительных работ на 300 часов", - зачитала судья приговор.

Второй фигурант дела Виктор Усков также приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 тысяч рублей. Судья посчитала, что более мягкое наказание в виде штрафа не будет способствовать исправлению подсудимых. Третий фигурант дела, Абдувахоб Маджидов, оправдан по всем пунктам обвинения. "Суд постановил обратить автомобиль "Мерседес" в доход государству", - говорится в приговоре.

Ранее суд признал трех молодых людей виновными в оскорблении сотрудников полиции. При этом обвинение по более тяжкой статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти со всех троих подсудимых было снято.

Как следует из приговора, Шамсуаров транслировал погоню полицейских за своим автомобилем в интернет-приложении Periscope, называя сотрудников ГИБДД "мусорами, дебилами и придурками". Шамсуаров и Усков своей вины не признали. Маджидов признал вину частично, заявив, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им.

Гособвинение просило приговорить фигурантов дела к срокам от 2 лет до 2 лет 7 месяцев лишения свободы. "О публичности действий подсудимых свидетельствуют протоколы осмотра интернет-портала Periscope.Tv, призывы подсудимых ставить "лайки" и приглашение неограниченного круга лиц к просмотру трансляции", - подчеркнул гособвинитель.

По версии следствия, 22 мая Шамсуаров, Усков и Маджидов на автомобиле Mercedes-Benz (Gelandewagen) грубо нарушали правила дорожного движения на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке. "При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", - сообщали ранее в СКР.

В ходе расследования был установлен четвертый соучастник преступления - 20-летний москвич. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении аналогичных преступлений (часть 1 статьи 318 и 319 УК), он находится в розыске, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В понедельник стало известно, что Служба собственной безопасности столичного главка МВД проверяет сообщения о предложенной полицейскими Шамсуарову сделке. До этого в социальных сетях появилась обращение, в котором утверждалось, что сотрудники правоохранительных органов предлагали закрыть дело о гонках на "Гелендвагене" за 500 тысяч долларов.