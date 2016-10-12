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новость Обвинение запросило реальный срок для сына вице-президента "Лукойла"

12.10.2016
Руслан Шамсуаров. Фото: instagrammi.ru
Руслан Шамсуаров. Фото: instagrammi.ru
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Гособвинение попросило приговорить к срокам от 2 лет до 2 лет 7 месяцев лишения свободы троих молодых людей, устроивших гонку с полицейскими по улицам Москвы на "Гелендвагене" в мае. Как передает Интерфакс, по мнению обвинения, один из участников гонки, сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, заслуживает двух лет и одного месяца тюрьмы за оскорбление полицейского и угрозу применения насилия.

Еще один фигурант дела Абдувахоб Маджидов, считает обвинение, должен быть приговорен к такому же сроку. Для третьего фигуранта, Виктора Ускова, прокуратура запросила срок в два года года и семь месяцев колонии. Все трое, по мнению обвинения, должны отбывать наказание в колониях общего режима.

"Показания свидетелей последовательные и подтверждены. Были исследованы видеозаписи, и была экспертиза, согласно которой действия подсудимых носили публичный характер", - отметил гособвинитель. Выводы экспертизы видеозаписей достоверны, и их можно положить в основу приговора, добавил он.

"О публичности действий подсудимых свидетельствуют протоколы осмотра интернет-портала Periscope.Tv, призывы подсудимых ставить "лайки" и приглашение неограниченного круга лиц к просмотру трансляции", - подчеркнул гособвинитель.

При этом, по его словам, смягчающим обстоятельством является наличие у Маджидова малолетнего ребенка и положительных характеристик. Положительные характеристики есть и у Ускова и Шамсуарова.

Сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" и его знакомые обвиняются в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) и оскорблении представителя власти (статья 319 УК). Следствие также пыталось квалифицировать их действия как хулиганство, но прокуратура несколько раз прекращала производство по данной статье, не обнаружив в их действиях данного состава преступления.

По версии следствия, 22 мая Шамсуаров, Усков и Маджидов на автомобиле Mercedes-Benz (Gelandewagen) грубо нарушали правила дорожного движения на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке. "При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", - сообщали ранее в СКР.

В ходе расследования был установлен четвертый соучастник преступления - 20-летний москвич. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении аналогичных преступлений (часть 1 статьи 318 и 319 УК), он находится в розыске, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Шамсуаров и Усков вину не признали, Маджидов признал ее частично, заявив, что позволил себе оскорбления в адрес правоохранителей, но не угрожал им.

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12.10.2016
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Илья Мильштейн

Гонки и нагоняй

Илья Мильштейн, 15.07.2016

Племя младое, незнакомое убеждено в том, что корочки академии ФСБ можно приравнивать к ключам от "гелендвагена", и детишки по сути правы. Они пришли к успеху. Только глупая юность еще не знает, что тайная власть куда слаще явной, со всеми ее побрякушками, но о том помнят старики, хранители идеалов. Эпоха зрелого социализма приучила их к предельной скрытности.

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