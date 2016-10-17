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новость Сына вице-президента "Лукойла" приговорили к обязательным работам

17.10.2016
Руслан Шамсуаров. Фото: instagrammi.ru
Руслан Шамсуаров. Фото: instagrammi.ru
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Гагаринский суд Москвы приговорил к обязательным работам сына вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова, признанного виновным в оскорблении полицейских по делу о гонке на "Гелендвагене". Как передаетИнтерфакс, об этом сообщила судья Ольга Зельдина.

"С учетом того, что Шамсуаров является студентом, суд назначает ему обязательные работы в свободное от учебы время. Назначить Шамсуарову наказание в виде исправительных работ на 300 часов", - зачитала она приговор.

Второй фигурант дела Виктор Усков также приговорен к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 20 тысяч рублей. Судья посчитала, что более мягкое наказание в виде штрафа не будет способствовать исправлению подсудимых.

Третий фигурант дела, Абдувахоб Маджидов, оправдан по всем пунктам обвинения.

"Суд постановил обратить автомобиль "Мерседес" в доход государству", - говорится в приговоре.

Ранее суд признал трех молодых людей виновными в оскорблении сотрудников полиции. При этом обвинение по более тяжкой статье 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти) со всех троих подсудимых было снято.

Как следует из приговора, Шамсуаров транслировал погоню полицейских за своим автомобилем в интернет-приложении Periscope, называя сотрудников ГИБДД "мусорами, дебилами и придурками". Шамсуаров и Усков своей вины не признали. Маджидов признал вину частично, заявив, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им.

Гособвинение просило приговорить фигурантов дела к срокам от 2 лет до 2 лет 7 месяцев лишения свободы.

"О публичности действий подсудимых свидетельствуют протоколы осмотра интернет-портала Periscope.Tv, призывы подсудимых ставить "лайки" и приглашение неограниченного круга лиц к просмотру трансляции", - подчеркнул гособвинитель.

По версии следствия, 22 мая Шамсуаров, Усков и Маджидов на автомобиле Mercedes-Benz (Gelandewagen) грубо нарушали правила дорожного движения на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке. "При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", - сообщали ранее в СКР.

В ходе расследования был установлен четвертый соучастник преступления - 20-летний москвич. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении аналогичных преступлений (часть 1 статьи 318 и 319 УК), он находится в розыске, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
17.10.2016
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Илья Мильштейн

Гонки и нагоняй

Илья Мильштейн, 15.07.2016

Племя младое, незнакомое убеждено в том, что корочки академии ФСБ можно приравнивать к ключам от "гелендвагена", и детишки по сути правы. Они пришли к успеху. Только глупая юность еще не знает, что тайная власть куда слаще явной, со всеми ее побрякушками, но о том помнят старики, хранители идеалов. Эпоха зрелого социализма приучила их к предельной скрытности.

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