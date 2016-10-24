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Председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова объявили в федеральный розыск. Об этом он сам сообщил на своей странице.

В розыск Аншакова объявили повторно по одному и тому же делу о сокрытии арестованного имущества. В опубликованных им документах речь идет о компьютерном системном блоке, мониторе и металлическом сейфе. Отмечается также, что следствие не может установить местонахождение Аншакова.

"Таким образом по этому делу федеральный розыск для меня - это перманентное состояние, из которого не помогает выйти ни проживание по месту постоянной регистрации, ни известное правоохранителям место работы, ни само с ними личное общение", - написал Аншаков.

Аншаков пояснил Би-Би-Си, что с августа он пытается обжаловать в Хамовническом суде бездействие дознавателей по этому делу. По этому делу было пять судебных заседаний, которые откладывались за истребованием доказательств.

"Ни на одно заседание судебные приставы, которых туда вызывали и у которых истребовали доказательства, не явились, на два заседания не являлся прокурор", - заявил Аншаков. В пятницу будет новое судебное заседание по этому делу. "Если опять не придут, будем ходатайствовать о приводе в суд тех, кто разыскивает меня", - сказал Аншаков.

По словам Аншакова, в понедельник он был в следственной части ЦАО и беседовал с начальником следствия, которому передали это дело. Он отказался снимать Аншакова с розыска или допрашивать его, так как следователю не поступили все материалы этого дела.

Аншакову вменяется продажа 3 из 15 единиц оргтехники и канцтоваров, на которые пристав Хамовнического отдела столичного главка ФССП наложил арест. Такая мера была принята в рамках исполнительного производства о взыскании 105 тысяч рублей, которые, по утверждению ФССП, возглавляемая Аншаковым фирма "Городское бюро товарных экспертиз" задолжала некоему физическому лицу. В дальнейшем, заявляла ФССП, проверка арестованного имущества показала, что трех единиц оргтехники и канцтоваров недостает. После этого дознаватель ФССП возбудил против Аншакова дело по части 1 статьи 312 УК (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту), предусматривающей до двух лет колонии.

При этом в действительности системный блок 1999 года выпуска, монитор 2011 года выпуска и металлический ящик для бумаг, сокрытие которых вменено Аншакову, по-прежнему находятся в офисе ОЗПП. Общая стоимость этого имущества оценена в 1300 рублей.

1 октября 2015 года Аншаков был задержан на вокзале в Москве и доставлен в ОП "Хамовники". Позже в тот же день его отпустили под обязательство о явке на допрос к приставу. Задержание общественника силовики объяснили тем, что он был объявлен в федеральный розыск.

После предъявления обвинения с Аншакова взяли подписку о невыезде. Дело расследовала группа из трех дознавателей - как заявлялось в соответствующем постановлении Хамовнического отдела ФССП, "в связи с особой сложностью и большим объемом предстоящих следственных действий".

28 декабря прошлого года мировая судья 363-го судебного участка Хамовнического райсуда Москвы Карина Морозова вернула дело Аншакова в Хамовническую межрайонную прокуратуру. Такое решение Морозова объяснила формальным основанием - неопределенностью ряда обстоятельств "преступления", в частности временем его начала и окончания.

В 2013 году Аншаков был оштрафован на 100 тысяч рублей по обвинению в клевете, за то что доказал, что храм Христа Спасителя фактически является бизнес-центром. Нынешним летом скандал вызвала памятка ОЗПП о поездках в Крым.