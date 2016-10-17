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От бывшего оперативника УБОП Сергея Хаджикурбанова, осужденного к 20 годам строгого режима как одного из организаторов убийства журналистки Анны Политковской, требуют дать показания на покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Андрея Виканова, адвоката заключенного.

Около месяца назад, рассказал адвокат, в ИК-5 для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, где содержится Хаджикурбанов, явились некие визитеры из Москвы, не представившиеся и не предъявившие удостоверений. По предположению Виканова, это были сотрудники ФСБ.

В беседе с бывшим оперативником визитеры потребовали дать показания о том, что именно Березовский заказал убийство Политковской. Также они вынуждали Хаджикурбанова дать показания на двух чеченских криминальных авторитетов: Хож-Ахмеда Нухаева, которого Генпрокуратура в 2005 году объявила заказчиком убийства журналиста Пола Хлебникова, и Лом-Али Гайтукаева, уже получившего по делу об убийстве Политковской пожизненный срок как соорганизатор. Согласно фабуле, на которой настаивают силовики, Березовский дал Нухаеву и Гайтукаеву заказ на убийство журналистки.

В ноябре 2015 года, добавил Виканов, тогдашний начальник ИК-5 Виталий Аверкин также заявлял Хаджикурбанову, что ему стоит дать показания на Березовского. Однако в последующие 10 месяцев подобных требований к осужденному не выдвигалось. "А месяц назад, можно сказать, насели с этой темой", - заметил адвокат.

Юрист добавил, что в течение года Хаджикурбанова принуждают также к даче показаний по делу об убийстве Хлебникова. В этом случае от него, однако, не требуют изложить определенную фабулу, сформулированную силовиками.

Насколько можно заключить из публикации, каких бы то ни было показаний бывший оперативник так и не дал.

Приговор по основному делу об убийстве Политковской вынес 9 июня 2014 года судья Мосгорсуда Павел Мелехин на основании вердикта присяжных. Помимо Хаджикурбанова и Гайтукаева были осуждены еще трое граждан. Непосредственный исполнитель преступления Рустам Махмудов получил пожизненный срок, а его браться Джабраил и Ибрагим - 14 и 12 лет строгого режима соответственно. 26 июня 2015-го Верховный суд снизил Джабраилу Махмудову срок до 13 с половиной лет, а приговоры остальным фигурантам оставил без изменений.

Ранее, 14 декабря 2012 года, в особом порядке был осужден еще один фигурант дела - бывший начальник 4-го отдела оперативно-разыскного управления УМВД по Москве Дмитрий Павлюченков. Он получил 11 лет строгого режима. 14 марта 2013-го Верховный суд оставил приговор осужденному без изменений.

Заказчик убийства Политковской до сих пор не установлен.

В ИК-5 в Леплее, где отбывает срок Хаджикурбанов, содержатся также политзек Владимир Квачков и фигурант "шпионского" дела Геннадий Кравцов.