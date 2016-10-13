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новость Адвокату Фейгину вновь запретили выезд из России

13.10.2016
Марк Фейгин. Фото Людмилы Барковой/Грани.Ру
Марк Фейгин. Фото Людмилы Барковой/Грани.Ру
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве запретило выезд из страны адвокату Марку Фейгину. Об этом юрист сообщает в твиттере.

В четверг Фейгина не пустили на рейс в Вильнюс. Адвокат намеревался принять там участие во втором Форуме свободной России.

При этом Фейгин опубликовал документы, подтверждающие погашение всех задолженностей. "У меня нет никаких задолженностей перед ФССП. На руках у меня их же документы об отсутствии долгов. Не будьте наивными", - написал адвокат.

Фейгин напрямую связал запрет на выезд с защитой обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко. "Вне всяких сомнений, все эти запреты имеют политические причины. Пусть никто не обольщается насчет того, как это в России защищать украинцев", - написал он.

До этого Фейгину уже был ограничен выезд из страны в связи с просрочкой выплаты 900 тысяч рублей бывшей жене по решению суда после развода. В августе адвокат не смог поехать в Варшаву на заседание ОБСЕ по вопросу крымских татар. Однако после погашения всех задолженностей запрет на выезд с него был снят.

Фейгин получил известность участием в ряде политических процессов, а также процессов, фигурантами которых были политики. В числе прочих он защищал участниц Pussy Riot, лидера Боевой организации русских националистов Илью Горячева, украинскую заложницу Надежду Савченко. Сейчас Фейгин является одним из адвокатов зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, против которого ФСБ сфабриковала дело о сепаратизме.

Также Фейгин сам вел политическую деятельность. Насколько известно, он до сих пор входит в бюро федерального политсовета "Солидарности".

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13.10.2016

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