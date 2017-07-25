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новость В Курганской области врачей штрафуют за смерть больных

25.07.2017
Поликлиника Катайской ЦРБ. Фото: kcrb.su
Поликлиника Катайской ЦРБ. Фото: kcrb.su
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У врачей центральной районной больницы в Катайске, Курганская область, из стимулирующих выплат - переменной части зарплаты - вычитают по 500 рублей за каждого пациента моложе 60 лет, умершего от инфаркта или острого инсульта и не наблюдавшегося последний год жизни у медиков. Об этом сообщает Znak.com.

Такое условие зафиксировано в дополнительном соглашении к договору о приеме на работу. Этим же соглашением предусмотрены и иные штрафы. Размеры всех вычетов определены в баллах; 1 балл у врачей равен 100 рублям, у фельдшеров и медсестер - 50. Таким образом, сумма штрафа за смерть пациента составляет 5 баллов.

По 1 баллу вычитается за каждые 5 процентов невыполнения плана флюорографии, по 3 балла - при выявлении больных туберкулезом, более двух лет не проходивших флюорографию, или раком в запущенных формах. На 2 балла врачей штрафуют за каждую обоснованную жалобу пациента.

Максимальный доход врача в Катайской ЦРБ не превышает 25 тысяч рублей, средняя зарплата фельшера - 10 тысяч.

Главврач больницы Сергей Мисюк пояснил Znak.com, что нынешний "эффективный контракт" введен с прошлого года, однако схожая балльная система действовала в больнице и до этого. Показатели, за которые производятся вычеты, и конкретные размеры штрафов администрация устанавливала самостоятельно.

Первый замдиректора областного департамента здравоохранения Ирина Макарова подтвердила, что принятие соответствующих решений относится к компетенции самих больниц. В то же время она заверила, что департамент не предлагал медучреждениям штрафовать врачей за смерть больных.

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25.07.2017
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