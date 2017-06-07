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Также: Право, Регионы, Здоровье, Дети, Общество, Россия, Политика | Персоны: Анна Кузнецова

новость Знает только ночь глубокая

С саратовских врачей сняли обязанность сообщать о лишившихся девственности школьницах
07.06.2017
Минздрав Саратовской области. Фото: saratov.gov.ru
Минздрав Саратовской области. Фото: saratov.gov.ru
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Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил приказ, обязывающий главных врачей медицинских учреждений предоставлять в органы внутренних дел информацию о половой жизни несовершеннолетних. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Начались споры по данному вопросу. Общество поделилось на сторонников и противников данного приказа. Сегодня министром было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную детальную проработку, - говорится в пресс-релизе. - Должна быть дана четкая правовая оценка приказа заинтересованными лицами и правоохранительными органами. Будут учтены рекомендации федерального Минздрава и других структур".

Как сообщили в министерстве, в ближайшее время будут проведены дополнительные консультации с юристами, профильными врачами, специалистами различного уровня.

В начале недели детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в саратовскую прокуратуру запрос на проверку соответствия нормативно-правовым актам этого приказа.

Приказом от 30 мая за подписью Шульдякова главврачей медучреждений региона обязали сообщать в полицию о девушках в возрасте до 16 лет, лишенных девственности, забеременевших или сделавших аборт. Как говорится в документе, он был выпущен "с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних". Отмечается, что приказ издан в соответствии с постановлением областного правительства от 1 ноября 2016 года, а также со статьей 134 УК (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

В комментарии регионального Минздрава, появившемся на сайте ведомства в понедельник, указывается, что федеральный закон 2011 года об основах охраны здоровья устанавливает случаи, в которых допустимо разглашение врачебной тайны без согласия гражданина или его законного представителя. "К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий", - отмечалось в комментарии.

Подчеркивалось, что документ был подготовлен по инициативе регионального главка СКР и получил одобрение прокуратуры области.

В ноябре прошлого года, через несколько дней после выхода постановления саратовского областного правительства, центральный главк СКР предложил федеральному Минздраву сообщать о подростках моложе 16 лет, ведущих половую жизнь.

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07.06.2017
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