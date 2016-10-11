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новость В Приморье проверят медиков, посоветовавших сходить в церковь вместо прививки

11.10.2016
Прививка. Фото moole.ru
Прививка. Фото moole.ru
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Департамент здравоохранения Приморья проверит информацию о том, что в одном из медучреждений Дальнегорска девочке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства, а посоветовали сходить в церковь. Как передает Интерфакс, об этом сообщила представитель крайздрава Ксения Гусенцова.

"Департамент проведет проверку изложенных фактов. Временные перебои в Дальнегорске с вакциной от бешенства могли возникнуть из-за наводнения, соответствующие торги на поставку вакцины не успели провести из-за ЧС", - сказала Гусенцова. Она отметила, что в других районах Приморья необходимые вакцины есть.

Сообщение о том, что врачи посоветовали пациенту сходить в церковь также будет проверено. "Если врач действительно сказал такое, это нарушение медицинской этики", - заявила представитель крайздрава.

9 октября молодой девушке, которую неделю назад укусила бездомная собака, в травматологическом отделении центральной больницы Дальнегорска отказали в плановой вакцинации против бешенства. "Дочь, инвалид детства, пришла из больницы и сказала, что медсестра отказалась делать прививку, сказав, что вакцины нет. Я сама поехала в отделение. Врач сообщил, что препарат кончился, и развел руками. На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он дал шокирующий ответ: "Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой", - рассказала мать девушки.

Родители девушки просили врачей выписать направление для вакцинации в больницу в соседнем районе. Медики сообщили, что вакцины против бешенства нет нигде, и поэтому ехать в соседний район не имеет смысла.

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11.10.2016

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