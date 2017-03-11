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Также: Мир, Политика

новость В ООН заявили о самом масштабном гуманитарном кризисе с 1945 года

11.03.2017
Стивен О'Брайен. Фото: un.org
Стивен О'Брайен. Фото: un.org
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Мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, сообщает Би-Би-Си.

"Это критический момент в истории человечества. Уже в самом начале 2017 года мир стоит на грани крупнейшего с момента создания ООН гуманитарного кризиса. Более 20 миллионов человек по всему миру голодают. Если мир не скоординируется и не примет мер, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней", - отметил О'Брайен.

Представитель ООН отметил, что уже в этом году около 1,4 миллиона детей могут умереть от голода. Наиболее остро проблема стоит в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии. По словам О'Брайена, чтобы избежать катастрофы, к июлю необходимо доставить в эти страны гуманитарную помощь на сумму в 4,4 миллиарда долларов.

О'Брайен подчеркнул, что проблема не только непосредственно в гибели населения из-за нехватки продовольствия и болезней, но и в том, что разрушаются сообщества, останавливается развитие стран, люди покидают свои дома и идут в другие районы или даже другие страны, принося нестабильность в разные регионы мира.

В феврале О'Брайен уже поднимал вопрос массового голода перед генсеком ООН Антониу Гуттерешем. На тот момент ООН получила лишь 90 миллионов долларов на борьбу с этим социальным бедствием.

Гуманитарная обстановка в Сомали, Йемене и Южном Судане за последние годы значительно ухудшилась на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов. Ухудшение ситуации в Нигерии связано с активностью радикальных исламистов и столкновениями на религиозной почве.

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11.03.2017
в блоге Блоги
4543
Александр Володарский 13.02.2012
в блоге Сомалийские беженцы

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