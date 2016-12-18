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49 военных погибли в результате взрыва террориста-смертника в городе Аден на юге Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Еще не меньше 60 силовиков получили ранения.

Атака произошла у военной базы Эс-Саулабан в районе Хор-Максар. Террорист в жилете, начиненном взрывчаткой, затесался в толпу силовиков, которые явились получать зарплату.

Неделю назад, отмечает агентство, там же взорвался другой смертник. Тогда погибли 50 военных.

Ответственность за нынешний теракт, как и за совершенный неделю назад, взяло на себя "Исламское государство". При этом информагентство исламистов Amaq сообщает, что в этот раз погибли свыше 70 военных. Amaq, однако, известен распространением заведомо ложных сведений.

Информагентство ИГ приводит также имя смертника, взорвавшегося 18 декабря. Это некий Абу Хашим ар-Радфани.

С февраля 2015 года Аден является местопребыванием международно признанного правительства Йемена во главе с президентом Абд Раббухом Мансуром Хади. Северные регионы контролируются хуситами - шиитскими боевиками, которых поддерживает Иран. С сентября 2014-го хуситы удерживают столицу страны Сану.

Между тем на юге, который формально лоялен Абд Раббуху, фактически государственная власть отсутствует. Там активно действуют суннитские боевики из ИГ и "Аль-Каиды".

В марте 2015-го ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией начал военную операцию против хуситов и за возвращение к власти Абд Раббуха. Коалиция оказывает сторонникам беглого президента поддержку с воздуха.

За полтора года войны более 10 тысяч человек погибли, а еще свыше 3 миллионов стали беженцами.

Новый виток войны начался в августе, когда организованные при поддержке ООН переговоры в Кувейте окончились безрезультатно.