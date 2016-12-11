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новость Два взрыва в Стамбуле: 29 погибших, 166 раненых

11.12.2016
После взрывов у Vodafone Arena в Стамбуле. Фото: mezo.me
После взрывов у Vodafone Arena в Стамбуле. Фото: mezo.me
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29 человек погибли и еще 166 получили ранения в результате двух взрывов, совершенных в субботу вечером у стадиона Vodafone Arena в центре Стамбула. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

27 из 29 погибших - полицейские. Из числа раненых 20 уже выписаны из больниц. Между тем шестеро пострадавших находятся в палатах интенсивной терапии, причем трое из них - в критическом состоянии.

Теракт произошел около 22:20 по местному времени (соответствует московскому), через полтора часа по окончании футбольного матча между командами турецкой суперлиги Beşiktaş и Bursaspor. Взрывы были слышны по обе стороны Босфора.

Первая бомба взорвалась в передвигавшейся машине. Вице-премьер Нуман Куртулмуш отметил, что непосредственной целью теракта были именно дежурившие у стадиона полицейские из подразделения по борьбе с беспорядками.

45 секундами позже террорист-смертник взорвался в пачке Мачка, через дорогу от стадиона.

Как рассказал глава МВД страны Сюлейман Сойлу, задержаны 10 подозреваемых в причастности к атакам. По словам очевидца, после взрывов были слышны звуки стрельбы.

В ночь на воскресенье силовики обнаружили недалеко от места теракта подозрительную машину и уничтожили ее посредством контролируемого взрыва.

Между тем турецкий регулятор медиа - Верховный совет телерадиовещания - запретил СМИ освещать субботний теракт.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.12.2016

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