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Разрешению конфликта в Донбассе могут способствовать поставки Украине оборонительного оружия, в том числе противотанкового. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по разрешению украинского конфликта Курт Волкер в интервью Le Monde.

"Когда режим прекращения огня нарушается более тысячи раз в день, невозможно говорить о замороженном конфликте или о стабилизации. Речь идет о настоящей жестокой войне", - подчеркнул Волкер. По словам дипломата, война продолжается потому, что Россия "давит на Киев и пытается усилить раскол между Донбассом и остальной Украиной".

В США рассматривают вопрос о поставке на Украину противотанкового оружия. "Пока никакого решения не принято, но мы сегодня вновь рассматриваем такую возможность", - отметил спецпредставитель. По его мнению, Москва не должна воспринять это как как провокацию. "В том, что страна получает возможность себя защищать, нет ничего провокационного. Русские уже на Украине. В Донбассе больше танков, чем в танковых частях Франции, Британии и Германии вместе взятых", - заявил дипломат.

По словам Волкера, минские соглашения, позволившие "усадить русских за стол переговоров", остаются базой урегулирования, но они не позволили решить проблему. По мнению американского дипломата, смена руководства США и Франции, а также приближение президентских выборов в России открывают "окно возможностей" для урегулирования "за рамками нормандского формата".

Как отмечает газета, спорный вопрос об очередности выполнения условий минских соглашений Волкер трактует в пользу Украины: безопасность в Донбассе должна быть гарантирована, прежде чем Киев пойдет на политические уступки.

Волкер одобрил введение новых санкций против России. "Русские думают, что время работает на них, и поэтому не было принято никакого решения, направленного на прекращение военных действий. Я думаю, что они ошибаются, что ситуация может ухудшиться (для Москвы. - Ред.). Мы должны показать им, что цена этого конфликта может быть еще более высокой", - сказал дипломат.

По словам Волкера, в Вашингтоне нет никаких разногласий по российскому вопросу, все выступают за жесткую линию. Он подчеркнул, что суверенитет Украины и ее решение вступить в НАТО не могут быть предметом переговоров или какой-либо более широкой сделки. Стратегия США заключается в том, чтобы "показать русским силу и в то же время сказать им, что мы готовы двигаться вперед, выходить из конфликта".

По словам Волкера, предыдущий президент Барак Обама так и не решился принять жесткие меры, в том числе поставить Украине оружие, и тем послал "плохой сигнал" и Москве, и Европе.

США ранее поставляли Украине нелетальное оружие и военную технику - внедорожники Humvee, беспилотники Raven, а также различное оборудование - радиостанции, приборы ночного видения, радары.

В марте Конгресс США предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Согласно закону, указанные средства будут доступны американскому военному ведомству до октября 2017 года для предоставления Украине военной поддержки. Она, в частности, подразумевает предоставление летального оружия оборонительного характера и оснащения, поддержку разведки и логистики армии и спецслужб, а также обучение личного состава ВСУ.

Осенью 2015 года Обама наложил вето на похожий законопроект. Документ среди прочего разрешал поставки оружия на Украину на сумму 300 миллионов долларов.