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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля во время официального ужина лидеров государств на саммите G20 в Гамбурге провели неофициальную беседу, сообщает The Washington Post. Официальной информации об этом разговоре не было.

Примерно в середине ужина Трамп встал из-за стола и пересел на свободное место рядом с Путиным. При этом присутствовал только официальный переводчик российского президента, отмечает издание. Отсутствие американского переводчика один из собеседников The Washington Post назвал "нарушением протокола национальной безопасности". Разговор президентов продолжался около часа. О содержании беседы ничего не известно.

Представитель Белого Дома подтвердил, что президенты беседовали во время ужина, сообщает Reuters. При этом подчеркивается, что это был всего лишь короткий разговор в конце мероприятия. "Инсинуации о том, что Белый Дом пытался "скрыть" вторую встречу, являются лживыми, злонамеренными и абсурдными", - сказал чиновник.

Представитель Белого Дома объяснил отсутствие американского переводчика тем, что тот не владел русским языком. В соответствии с протоколом, на таких мероприятиях главу государства сопровождает только один переводчик. Поскольку по рассадке за столом Трампу было отведено место рядом с супругой премьер-министра Японии, с президентом был переводчик с японского.

Сам Трамп назвал сообщение о его втором разговоре с Путиным очередной "фейковой новостью". "Фейковые новости становятся все более бесчестными! Даже ужин, устроенный для лидеров G20 в Германии выглядит зловеще", - написал американский президент в твиттере.

7 июля кулуарах саммита G20 состоялась первая личная встреча Путина и Трампа . Она продолжалась более двух часов вместо запланированных 35 минут. Обсуждались ситуации в Сирии и на Украине, вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом. Трамп также затронул тему вмешательства Москвы в ход последней президентской кампании в США. В ответ Путин попросил предъявить доказательства, подтверждающие такое вмешательство. Президент США по окончании встречи заявил: "У нас были очень, очень хорошие переговоры. Мы разговариваем сейчас и обязательно будем это продолжать".

На следующий день Трамп заявил, что на встрече в Гамбурге дважды "сильно надавил" на Путина, обсуждая проблему российского вмешательства в президентскую кампанию в Соединенных Штатах. "Санкции мы с Путиным на встрече не обсуждали, - отметил при этом Трамп. - Все останется как было, пока украинская и сирийская проблема не разрешены!"