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В США двое граждан России, Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, а также американец Алексей Барышев арестованы по обвинению в незаконном экспорте технологий в Россию. Об сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Поставляемая в Россию микроэлектроника включала в себя цифро-аналоговые преобразователи и интегральные микросхемы, которые часто используются в различных военных устройствах, в том числе радиолокационных и системах наведения ракет.

Как сообщает Минюст, Барышев, натурализованный гражданин США, зарегистрировал две компании в Нью-Йорке. Они были использованы в качестве подставных компаний для покупки и экспорта запрещенной к вывозу технологии. Барышев скрывал от своих поставщиков предполагаемый конечный пункт назначения. Карпенко и Крутилин были арестованы по обвинению в сговоре с ним.

Если вина арестованных будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы и до 1 миллиона долларов штрафа.

Посольство России в США выясняет обстоятельства задержания россиян по подозрению в нелегальной передаче в Россию секретных технологий, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Юрий Мельник. "Пока никакой информации нет. Мы выясняем обстоятельства произошедшего", - отметил дипломат.

В июле гражданин России Александр Фишенко, эмигрировавший в США в 1994 году, был приговорен в США к десяти годам тюремного заключения по обвинению в организации незаконного экспорта микроэлектроники в Россию. "Доказательств того, что он шпион, представлено не было", - заметил судья при оглашении приговора.

Из материалов следствия следует, что компания Фишенко Arc Electronics занималась закупкой микроэлектроники и отправкой ее в Россию. Экспортировавшиеся аналого-цифровые преобразователи, микроконтроллеры и микропроцессоры часто применяются в широком диапазоне изделий военного назначения. В частности, они используются при изготовлении истребителей. По подсчетам обвинения, за четыре года в Россию противозаконно была вывезена микроэлектроника на сумму 30 миллионов долларов.

По мнению прокуратуры, Фишенко "организовал и возглавлял преступную схему, в рамках которой он незаконно приобретал сложную микроэлектронику для российских государственных ведомств, включая военные и разведывательные органы". Семь из десяти основных заказчиков Фишенко имели сертификацию "Военэлектронсерт", уполномочивавшую их поставлять товары российским военным.

9 сентября 2015 года, меньше чем за две недели до начала суда, Фишенко признал себя виновным в том, что был незарегистрированным агентом иностранного правительства, в преступном сговоре с целью нарушения экспортных законов и совершения мошеннических операций, препятствовании правосудию и отмывании денег.