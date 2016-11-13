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Также: Внутренняя политика США, США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Клинтон обвинила в своем поражении директора ФБР Джеймса Коми

13.11.2016
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
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Экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила, что ее поражению на выборах способствовали действия директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Клинтон, сделанное в субботу на встрече с основными спонсорами ее избирательной кампании.

За несколько дней до выборов, напомнила экс-кандидат, Коми направил в Конгресс письмо, в котором уведомил о возобновлении расследования в ее отношении. Расследование касалось отправки Клинтон в бытность ее главой Госдепартамента в 2009-2012 годах секретных данных из личного аккаунта электронной почты.

7 ноября, за день до голосования, Коми сообщил, что новое расследование также не дает оснований обвинять Клинтон. Однако, подчеркнула экс-кандидат, предыдущее заявление Коми успело причинить ей политический ущерб. Соперник Клинтон на выборах республиканец Дональд Трамп воспользовался информацией директора ФБР, чтобы атаковать конкурента.

Скандал в связи с электронной перепиской Клинтон разгорелся в марте 2015 года. В июле нынешнего года расследование прекратили без предъявления обвинений. Поводом для возобновления расследования Коми в своем письме Конгрессу назвал обнаружение новых писем.

9 ноября Клинтон признала победу Трампа на выборах и извинилась перед своими сторонниками за проигрыш.

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13.11.2016

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