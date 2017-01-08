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Не менее 12 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля возле овощного рынка в восточной части Багдада. Как передает Reuters, ссылаясь на данные полицейских и медиков, около 50 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в шиитском районе Джамила. Военный заметил подозрительный автомобиль и открыл огонь по нему, после чего злоумышленник подорвал машину.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

2 января смертник подорвал бомбу на северо-востоке Багдада. Тогда погибли 35 человек, 61 человек получил ранения.

Смертник взорвал заминированный автомобиль на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити. Еще один заминированный автомобиль взорвался позже на автостоянке расположенной поблизости больницы Аль-Кинди. При взрыве погибли три человека.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В ее сообщении отмечается, что целью теракта были именно шииты.

Исламисты также взяли ответственность за два взрыва, произошедших 31 декабря. Тогда погибли 28 человек.