О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.257819.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.257819.html
Также: Ближний Восток, Террор, Мир, Происшествия, Политика

новость Почти 40 человек стали жертвами взрывов в Багдаде

02.01.2017
Теракт в Багдаде. Кадр местного телевидения
Теракт в Багдаде. Кадр местного телевидения
Реклама

В столице Ирака Багдаде в результате взрыва смертника погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как сообщили представители местной полиции, смертник взорвал заминированный автомобиль на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити. Среди погибших трое полицейских.

Еще один заминированный автомобиль взорвался позже на автостоянке расположенной поблизости больницы Аль-Кинди. При взрыве погибли три человека.

Ответственность за взрывы уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В ее сообщении отмечается, что целью теракта были именно шииты.

Исламисты также взяли ответственность за два взрыва, произошедших 31 декабря. Тогда погибли 28 человек.

В июле 172 человека погибли и 196 получили ранения в результате двух взрывов, произошедших в Багдаде. Большинство смертей пришлось на взрыв рефрижератора в центре иракской столицы, в районе Каррада. Большинство его населения составляют шииты, а меньшинство - христиане. Ответственность за эту атаку взяло на себя "Исламское государство", заявившее, что в начиненном взрывчаткой рефрижераторе подорвался террорист-смертник.

Второй взрыв произошел на рынке в шиитском районе Эш-Шааб на севере Багдада. Там сработала бомба, заложенная у дороги. Погибли как минимум два человека.

Оставить комментарий Обсудить
02.01.2017

новость Новости по теме
05.11.2016 В Мосуле боевики "Исламского государства" взяли в заложники 1600 человек →
01.11.2016 Иракские войска вошли на окраины Мосула →
03.07.2016 Теракты в Багдаде: 172 погибших, 196 раненых →
30.04.2016 В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погиб 21 человек →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Конгресс против отмены санкций
Адам Шифф. Кадр АВС
новость Россия и Турция атакуют в Сирии
Российские самолеты в Сирии. Фото: mil.ru
новость Террорист связан с ИГ
Нападение на клуб в Стамбуле. Кадр видеозаписи
статья Новый год по знаком смерти
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
Loading...
новость Где Ильдар Дадин?
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
статья Украина и русское горе
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Теракт в Стамбуле
На месте теракта в Стамбуле. Кадр местного ТВ
статья Прощальный удар Обамы
Владимир Абаринов
новость КУ: В Грозном добили раненых
Наезд на гаишника в Грозном, 17.12.2016. Кадр камеры видеонаблюдения
новость Дипломаты прилетели в Москву
Самолет Ил-96. Фото: udprf.ru
новость Трамп похвалил Путина
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
новость Атака на энергосистему США
Центр управления энергосистемой. Фото: burlingtonelectric.com
новость В Сирии нарушается перемирие
Бои в Алеппо. Кадр видеозаписи
в блоге В Кремле любят детей
383
новость В Москве расстреляли росгвардейцев
Автомат "Кедр". Фото: spec-naz.org
новость Путин: Подождем инаугурации Трампа
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Клименко: Россию отключат от сети
Герман Клименко. Фото с сайта heli-nord.ru
новость В Дагестане убиты двое боевиков
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
статья Майдан в суде: ВИДЕО
новость Халилова вывезли из Сочи
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова