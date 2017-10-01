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новость На вокзале в Марселе исламист зарезал двух человек

01.10.2017
После теракта на вокзале Сен-Шарль. Фото: @marckressmann
После теракта на вокзале Сен-Шарль. Фото: @marckressmann
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В Марселе на вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом преступник, выкрикивая "Аллаху акбар!", зарезал как минимум двух прохожих. Об этом сообщает Le Figaro.

Нападавшего застрелил военный.

Правоохранители квалифицируют инцидент как теракт. Людей с вокзала эвакуировали. В Марсель выехал глава МВД Франции Жерар Коллон.

Последнее время во Франции исламисты каждый месяц совершают по несколько терактов. Так, 15 сентября в метро Парижа 39-летний гражданин Франции марокканского происхождения напал с отверткой на военного, который патрулировал станцию. Террорист кричал: "Аллаху акбар, вы неверные!" Солдат задержал преступника; пострадавших не было.

В тот же день другой террорист с криком "Аллаху акбар!" напал с молотком на прохожих в городе Шалон-сюр-Сон, департамент Сона и Луара. Пострадали два человека, в том числе одна женщина. Преступник скрылся.

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01.10.2017
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