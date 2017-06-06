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новость Перед собором Нотр-Дам в Париже неизвестный напал на полицейских с молотком

06.06.2017
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В Нотр-Даме после нападения на полицейских. Фото: @mch2k

В Париже на ступенях собора Нотр-Дам неизвестный напал с молотком на трех полицейских. Об этом сообщает Le Monde.

Один из полицейских получил незначительную травму. Другой открыл по нападавшему стрельбу и ранил его в грудь. Преступник доставлен в больницу.

В самом соборе во время инцидента находились около 900 человек. Их заблокировали внутри, пояснив, что разыскивают возможного соучастника атаки. В дальнейшем людей из Нотр-Дам выпустили; выходили они с поднятыми руками.

Район инцидента перекрыли. Полиция в твиттере призвала горожан и туристов избегать кварталов по соседству с собором.

Следствие ведут антитеррористическое подразделение уголовного розыска и Главное управление внутренней безопасности.

По информации Le Figaro, нападавший - уроженец Алжира, который проживает в департаменте Валь-д'Уаз, непосредственно примыкающем к столице с севера.

В последние месяцы в Западной Европе прошел целый ряд террористических атак, совершенных исламистами. Последней громкой акцией стал теракт в центре Лондона вечером 3 июня. Жертвами преступления стали семь человек, ранения получили не меньше 36.

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06.06.2017
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