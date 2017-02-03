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новость В центре Парижа неизвестный с мачете напал на военнослужащего

03.02.2017
Полиция на улицах Парижа. Фото: english.ahram.org.eg
Полиция на улицах Парижа. Фото: english.ahram.org.eg
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В центре Парижа неизвестный с мачете напал на военнослужащего. Как передает "Немецкая волна", во время нападения злоумышленник кричал "Аллах акбар".

Инцидент произошел вблизи музея Лувр, когда мужчина пытался зайти в торговый центр. Ему отказали во входе, так как у него в руках были два больших чемодана. После этого злоумышленник достал оружие.

В ответ военный открыл огонь. Нападавший получил пять пулевых ранений, одно из них - в живот, и находится в критическом состоянии.

На место происшествия прибыла полиция и правоохранительные органы. Доступ к Лувру был перекрыт, территория вокруг музея оцеплена, находящихся там посетителей попросили оставаться внутри здания.

МВД Франции подтвердило информацию о нападении информацию о нападении, расценив инцидент как "серьезный". Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как теракт.

6 августа 2016 года схожий инцидент произошел в бельгийском городе Шарлеруа. Там неизвестный с криками "Аллаху акбар" напал с мачете на двух полицейских. Нападавший был ранен и умер в больнице.

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03.02.2017

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