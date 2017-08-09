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новость Под Парижем машина врезалась в группу военных: шестеро пострадавших

09.08.2017
На улице Леваллуа-Перре. Фото: Википедия
На улице Леваллуа-Перре. Фото: Википедия
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В городе Леваллуа-Перре, северо-западном пригороде Парижа, неизвестный на машине врезался в группу военных. Об этом сообщает Reuters.

Пострадали шестеро военных. У четверых травмы незначительные, у двоих других - более серьезные.

Виновник инцидента на своей машине скрылся. Полиция ведет его розыск.

19 июня в самом Париже на Елисейских полях водитель машины намеренно врезался при обгоне в полицейский фургон. Инцидент произошел неподалеку от президентского дворца и посольства США.

Машина загорелась, нападавший погиб. Среди правоохранителей и прохожих пострадавших не было.

В автомобиле преступника обнаружили автомат Калашникова и газовый баллон.

МВД Франции квалифицировало инцидент как попытку теракта.

С начала нынешнего года в Париже был совершен целый ряд атак на военных и правоохранителей. Так, 3 февраля у входа в торговый комплекс в центре французской столицы преступник, выкрикивая "Аллаху акбар!", напал с мачете на военного.

20 апреля на Елисейских полях террорист обстрелял из автомата полицейский фургон. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

6 июня на ступенях собора Нотр-Дам студент из Алжира напал на полицейских с молотком. На допросе он назвал себя "солдатом халифата", то есть ИГ.

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09.08.2017
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