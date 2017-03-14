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новость Фийону предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблениях

14.03.2017
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
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Кандидату в президенты Франции, экс-премьер-министру Франсуа Фийону предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблениях. Об этом сообщает Le Figaro.

Дело против Фийона, выдвинувшегося в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы", было открыто 25 февраля. Как утверждается, политик платил своим жене и детям за работу, которой они в действительности не выполняли.

Сам Фийон 1 марта заверил, что не намерен выходить из гонки, несмотря на возбуждение дела. Между тем два дня спустя стало известно, что начальник избирательного штаба кандидата Патрик Стефанини подал в отставку, после того как Фийон отклонил его рекомендацию прекратить президентскую кампанию.

Тогда же, 3 марта, от поддержки кандидата "Республиканцев" отказались центристы из Союза демократов и независимых (UDI). Вице-президент UDI Жан-Мари Бокель призвал мэра Бордо Алена Жюппе, занявшего второе место на праймериз правых, заменить Фийона.

Фийон, так же как и ультраправая Марин Ле Пен из Национального фронта, выступает за снятие санкций с России. Некоторое время и тот и другая считались основными фаворитами президентской гонки. Однако в последние недели обоих по уровню поддержки обошел центрист Эммануэль Макрон; Ле Пен следует за ним с незначительным отрывом. Между тем отмечалось, что Жюппе, если его выдвинут вместо Фийона, обойдет в первом туре и Макрона, и Ле Пен.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.03.2017

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