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новость Палата общин британского парламента одобрила Brexit

09.02.2017
Биг Бен и Парламент. Фото с сайта www.travelone.ru
Биг Бен и Парламент. Фото с сайта www.travelone.ru
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Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Как передает Би-Би-Си, законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.

Акт о Brexit должен еще пройти обсуждение в палате лордов, но, как ожидается, с этим не должно возникнуть проблем. Предполагается, что он будет окончательно одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит право официально начать процесс выхода страны из Евросоюза.

3 ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без одобрения его парламентом. В первом чтении законопроект о выходе из ЕС палата общин одобрила 1 февраля.

По итогам голосования, прошедшего 23 июня, за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против - соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

На следующий день премьер Дэвид Кэмерон заявил о намерении уйти в отставку. "Не думаю, что для меня будет правильным решением оставаться капитаном, который поведет нашу страну к следующему пункту назначения", - сказал премьер.

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09.02.2017

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