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Высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без одобрения его парламентом. Как передает Би-Би-Си, правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Ряд депутатов парламента и активисты общественных организаций назвали подобную позицию кабинета антиконституционной и инициировали судебное разбирательство. Одна из активисток, инвестиционный банкир Джина Миллер, призвала правительство "принять мудрое решение и не подавать апелляцию".

Однако уже известно, что правительство оспорит решение Высокого суда. Как ожидается, дальнейшие слушания по поводу апелляции пройдут в начале декабря.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй объявила, что намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС не позднее марта.

По итогам голосования, прошедшего 23 июня, за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против - соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

На следующий день премьер Дэвид Кэмерон заявил о намерении уйти в отставку. "Не думаю, что для меня будет правильным решением оставаться капитаном, который поведет нашу страну к следующему пункту назначения", - сказал премьер. Он подчеркнул, что его преемнику предстоит запустить процесс выхода Британии из ЕС.