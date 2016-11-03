О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.256217.html
Также: Европа, Мир, Политика

новость Суд запретил правительству Британии начинать Brexit без одобрения парламента

03.11.2016
Британский парламент. Фото: london-sights.net
Британский парламент. Фото: london-sights.net
Реклама

Высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без одобрения его парламентом. Как передает Би-Би-Си, правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Ряд депутатов парламента и активисты общественных организаций назвали подобную позицию кабинета антиконституционной и инициировали судебное разбирательство. Одна из активисток, инвестиционный банкир Джина Миллер, призвала правительство "принять мудрое решение и не подавать апелляцию".

Однако уже известно, что правительство оспорит решение Высокого суда. Как ожидается, дальнейшие слушания по поводу апелляции пройдут в начале декабря.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй объявила, что намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС не позднее марта.

По итогам голосования, прошедшего 23 июня, за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против - соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

На следующий день премьер Дэвид Кэмерон заявил о намерении уйти в отставку. "Не думаю, что для меня будет правильным решением оставаться капитаном, который поведет нашу страну к следующему пункту назначения", - сказал премьер. Он подчеркнул, что его преемнику предстоит запустить процесс выхода Британии из ЕС.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
03.11.2016

новость Новости по теме
13.07.2016 Тереза Мэй сменила Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра Великобритании →
09.07.2016 Правительство Великобритании отказалось проводить повторный референдум о членстве в ЕС →
02.07.2016 В Лондоне прошел многотысячный марш противников Brexit →
30.06.2016 Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг ЕС после Brexit →
27.06.2016 Кэмерон отверг идею повторного референдума по вопросу Brexit →
26.06.2016 Премьер Шотландии: Мы можем наложить вето на решение о Brexit →
25.06.2016 Более двух миллионов британцев подписали петицию за новый референдум →
24.06.2016 Лидеры Евросоюза призвали Великобританию быстро завершить процесс выхода из ЕС →
24.06.2016 Путин отрицает вмешательство России в ситуацию с Brexit →
24.06.2016 Шотландия заявила о намерении остаться в ЕС →
24.06.2016 Дэвид Кэмерон уйдет в отставку после подведения итогов референдума →
24.06.2016 Жители Великобритании проголосовали за выход из ЕС →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Коварство Хиллари
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Срок за картинку с Пушкиным
Евгений Крот. Фото с личной страницы ВКонтакте
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
РЕКЛАМА
Loading...
новость Семья тюремщика под охраной
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Писатель и Грозный
383
новость Путин: Разберитесь с фондом Ролдугина
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
новость Поле "Зенита" забраковали
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
в блоге Несправедливость в искусстве
383
новость Дадину вызвали врачей
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
новость В Госдуме готовят закон о нации
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
в блоге Гопники вместо совков
59
новость Сигалу дали российское гражданство
Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Крест на истории
Духовное управление мусульман Крыма. Фото: obozrevatel.com
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
в блоге Ступор от демократии
383
новость Лидер ИГ записал обращение
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
новость Зорькин против равноправия
Валерий Зорькин. Фото: ksrf.ru
новость Поклонская пожаловалась Чайке на Учителя
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru