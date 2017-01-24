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Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза. Как передает Би-Би-Си, такое решение вынес Верховный суд, поддержав ноябрьское решение Высокого суда Лондона. За данное решение проголосовали восемь из 11 судей. Трое проголосовали против.

"Верховный суд постановил, что правительство не может запустить статью 50 Лиссабонского договора о ЕС без принятого парламентом постановления, которое дает ему такие полномочия, - заявил председатель Верховного суда Дэвид Нойбергер, зачитавший вердикт. - У правительства есть исключительное право выходить из международных договоров, в то же время правительство не может реализовать это право, когда речь идет об изменении британских законов, если это не одобрено парламентом Соединенного Королевства".

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны были согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52 процента пришедших на участки граждан проголосовали за выход.

Правительство премьер-министра Терезы Мэй настаивало, что министры могут инициировать переговоры о Brexit в соответствии с королевской прерогативой - полномочиями заключать и разрывать соглашения. Юристы правительства также утверждали, что парламент принял законодательство о референдуме, осознавая, к чему это может привести, и не потребовал для себя окончательного слова.

С обращением в Высокий суд Лондона обращалась группа истцов во главе с инвестиционным банкиром Джиной Миллер и парикмахером Дейром Душ Сантушем. В иске утверждалось, что министры не имеют права менять конституционные законы, созданные на протяжении четырех десятилетий членства в ЕС, и поэтому запустить процедуру Brexit должен именно парламент.

3 ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без одобрения его парламентом. Мэй собиралась запустить процедуру выхода страны из ЕС не позднее марта.

По итогам голосования, прошедшего 23 июня, за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против - соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

На следующий день премьер Дэвид Кэмерон заявил о намерении уйти в отставку. "Не думаю, что для меня будет правильным решением оставаться капитаном, который поведет нашу страну к следующему пункту назначения", - сказал премьер.