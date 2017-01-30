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ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 6,5 тысячи евро компенсации двум подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова - братьям Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Мусу Хадисова, адвоката Анзора Губашева.

Страсбургский суд указал, что Россия нарушила в отношении Губашевых статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции.

Арестованные жаловались на условия содержания в СИЗО и этапирования на судебные заседания, в частности на нарушение режима питания и задержки с доставкой в суд. Также они заявили о слишком долгом рассмотрении жалоб на продление ареста. Как передает ТАСС, нарушением заявители назвали и применение наручников.

Суд признал обоснованными все пункты жалоб.

Ранее оба брата заявляли о применении к ним пыток. Почему в своих жалобах в ЕСПЧ они не обвинили Россию по статье 3 Европейской конвенции (запрещение пыток), в СМИ не поясняется.

Губашевым, так же как и другим фигурантам дела об убийстве Немцова, вменены пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок).

Согласно фабуле дела, Анзор Губашев был непосредственным пособником основного фигуранта Заура Дадаева, которого обвинение называет исполнителем убийства. Шадид Губашев, как утверждается, перевозил соучастников, а также вел скрытое наблюдение за Немцовым.

Никто оба брата, ни другие подсудимые вину не признают.

Жалобы в Страсбургский суд подали все арестованные по делу. В декабре 2016 года стало известно, одному из них - Тамерлану Эскерханову - Россия согласилась выплатить компенсацию в рамках досудебного урегулирования дела.