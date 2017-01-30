О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.258435.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.258435.html
Также: Европа, Россия, Право, Тюрьма, Террор, Криминал, Чечня, Регионы, Мир, Политика, Общество, Происшествия, Война

новость ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 6,5 тысячи евро братьям Губашевым

30.01.2017
Анзор Губашев. Кадр РЕН-ТВ
Анзор Губашев. Кадр РЕН-ТВ
Реклама

ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 6,5 тысячи евро компенсации двум подсудимым по делу об убийстве Бориса Немцова - братьям Анзору и Шадиду Губашевым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Мусу Хадисова, адвоката Анзора Губашева.

Страсбургский суд указал, что Россия нарушила в отношении Губашевых статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции.

Арестованные жаловались на условия содержания в СИЗО и этапирования на судебные заседания, в частности на нарушение режима питания и задержки с доставкой в суд. Также они заявили о слишком долгом рассмотрении жалоб на продление ареста. Как передает ТАСС, нарушением заявители назвали и применение наручников.

Суд признал обоснованными все пункты жалоб.

Ранее оба брата заявляли о применении к ним пыток. Почему в своих жалобах в ЕСПЧ они не обвинили Россию по статье 3 Европейской конвенции (запрещение пыток), в СМИ не поясняется.

Губашевым, так же как и другим фигурантам дела об убийстве Немцова, вменены пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок).

Согласно фабуле дела, Анзор Губашев был непосредственным пособником основного фигуранта Заура Дадаева, которого обвинение называет исполнителем убийства. Шадид Губашев, как утверждается, перевозил соучастников, а также вел скрытое наблюдение за Немцовым.

Никто оба брата, ни другие подсудимые вину не признают.

Жалобы в Страсбургский суд подали все арестованные по делу. В декабре 2016 года стало известно, одному из них - Тамерлану Эскерханову - Россия согласилась выплатить компенсацию в рамках досудебного урегулирования дела.

Оставить комментарий Обсудить
30.01.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 12.01.2017
в блоге Убийство Немцова: анализ алиби

новость Новости по теме
12.01.2017 Убийство Немцова: судья исключил из дела доказательство невиновности Дадаева →
11.01.2017 Алибек Делимханов явился на суд по делу об убийстве Бориса Немцова →
13.12.2016 Россия выплатит компенсацию обвиняемому по делу об убийстве Немцова →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Слухи о болезни Асада
Башар Асад. Фото: sana.sy
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Разговор влюбленных
383
статья Сами вы расисты
новость Акция в защиту Исаакия: ВИДЕО
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
новость В "Лефортово" за письма Суркова
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Поклонская против "Матильды"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Экс-замполпреда отпустили под подписку
Виталий Гулий. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
новость Стрельба в мечети Квебека
На месте происшествия в Квебеке. Фото: @AJEnglish
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость Литвинова забрали в Магадан
Сергей Литвинов. Фото Антона Наумлюка
статья Пережить правителя
Виталий Портников
новость Трамп против россиян
Присяга Дональда Трампа. Кадр трансляции
в блоге Канада обетованная
383
новость Дело о покушении на Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Нью-Йорк: суд против Трампа
Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today
новость "Реабилитация нацизма" в Минводах
Минеральные Воды: мемориал жертвам германо-советской войны в селе Левокумка. Фото: Google Street View
новость Трамп: Маккейн хочет войны
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain