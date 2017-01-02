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В Хельсинки более ста тысяч человек собрались на концерт, посвященный началу торжеств по случаю столетия независимости Финляндии. Об этом сообщается на сайте Suomi-100.

Собравшихся приветствовал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. В концерте приняли участие более 300 артистов. Завершился праздник фейерверком.

"Хельсинки была оказана большая честь принять церемонию открытия годовщины независимости вместе с проектом "Суоми 100". Я благодарю всех, кто создавал эту удивительную атмосферу праздника. Сногсшибательная программа достигнет своей кульминации в День независимости 6 декабря. Приятно видеть, что наш юбилейный год уже был замечен на международном уровне и приток в страну туристов увеличился", - отметил мэр финской столицы Юсси Паюнен.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года и завершатся 6 декабря. В этот день в 1917 году финский парламент провозгласил независимость. 31 декабря 1917 Совет народных комиссаров признал выход Финляндии из состава России.

30 декабря российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре финским коллегой Саули Нийнистё поздравил Финляндию с началом года столетия независимости. Путин отметил, что будет рад посетить праздничные мероприятия.

Празднование столетия независимости будет проходить не только в самой Финляндии, но и в других странах. В России выставки, семинары и концерты финских артистов запланированы в Москве, Петербурге и Мурманске.