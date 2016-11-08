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Миграционная служба Финляндии предоставила политическое убежище публицистке Светлане Синьковой, тайно выехавшей из России из-за преследования по "террористической" статье УК. Об этом в понедельник сообщили Chechenews.

Решение было принято 5 ноября. Чиновники согласились с тем, что жизни публицистки исходила реальная угроза от российских властей.

Синьковой 42 года. Она жила в городе Усолье-Сибирское Иркутской области и под псевдонимом Людмила Иванова публиковала на Chechenews статьи в поддержку северокавказского освободительного движения, в которых резко критиковала имперскую политику России. За одну из этих статей - "Амир Магас: я чист перед людьми и Богом" - против Синьковой возбудили дело по статье 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), предусматривающей до пяти, а при наличии квалифицирующего признака "с использованием СМИ" - до семи лет колонии.

Согласно статье 151 УПК (подследственность) дела по обвинению, инкриминированному Синьковой, должен вести СКР. Между тем в окружении публицистки утверждали, что ее дело находилось в производстве иркутского УФСБ.

Росфинмониторинг включил Синькову в список террористов и экстремистов, заблокировав тем самым ее банковские счета.

20 июня в Иркутске обвиняемая должна была пройти амбулаторную психиатрическую экспертизу. Была опасность, что по итогам обследования публицистку принудительно отправят в психбольницу.

Не дожидаясь экспертизы, Синькова нелегально выехала на Украину, а оттуда 6 июля самолетом прибыла в Хельсинки и прямо в аэропорту попросила политического убежища.

Помощь публицистке оказало киевское отделение Международного комитета защиты Бориса Стомахина.

Уже находясь в Финляндии, эмигрантка приняла ислам.

Синькова от рождения незрячая. В своем доме в Усолье-Сибирском она создала музей антиквариата. В связи с созданием этого музея публицистка стала одним из героев сюжета о слепых, подготовленного телеканалом "Россия-1" в ноябре 2014 года.

В том же 2014 году перепечатки в личном блоге "Россия - тюрьма народов" пяти статей Синьковой (Ивановой) составили два эпизода в деле ульяновского публициста Сергея Крюкова, члена Комитета защиты Стомахина. За эти репосты ему вменили часть 1 статьи 205.2 и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Речь шла о статьях "Светлой памяти Шамиля Басаева" (с роликом "Военный амир Кавказа", который и был сочтен экстремистским), "Увидеть Кавказ свободным", "В память Аслана Масхадова", "Русские оккупанты ненавидят угнетенные народы" и "Взгляд на русских изнутри".

Крюков полгода провел в СИЗО, а после освобождения оттуда, не дожидаясь суда, бежал на Украину, где в июне 2016-го получил политическое убежище.

Амир Магас (настоящее имя Али Тазиев), командовавший моджахедами Ингушетии, был задержан в июне 2010 года в ингушском городе Малгобеке. 15 октября 2013-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Магаса к пожизненному сроку в колонии особого режима по обвинению в терактах, в результате которых 26 человек погибли и 344 получили ранения. 18 февраля 2014 года Верховный суд России оставил приговор в силе. Между тем сам моджахед признал вину лишь по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

9 июля 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд дал Магасу второй пожизненный срок по обвинению в причастности к нападению на Назрань в 2004 году. Этот приговор был подтвержден 10 ноября того же года. Сам осужденный вину по второму делу признать отказался.

Непосредственным поводом к написанию статьи Синьковой о Магасе стало сообщение Генпрокуратуры о передаче второго дела моджахеда в суд, датированное 10 апреля 2015 года. Chechenews, однако, поместили текст 11 ноября, на другой день после того как Верховный суд отклонил апелляцию амира.