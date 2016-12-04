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новость Президентские выборы в Австрии выиграл кандидат от зеленых Ван дер Беллен

04.12.2016
Александр Ван дер Беллен. Фото: gruene.at
Александр Ван дер Беллен. Фото: gruene.at
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На президентских выборах в Австрии убедительную победу одержал член Партии зеленых левоцентрист Александр Ван дер Беллен. Об этом сообщает AP.

По предварительным данным, 72-летний Ван дер Беллен набрал 53,5 процента голосов. Его соперник, правый популист из Партии свободы Австрии 45-летний Норберт Хофер, получил лишь 46,4 процента.

Результат голосования сильно отличается от итогов предвыборных опросов, которые показывали, что Ван дер Беллена и Хофера поддерживает примерно одинаковое число граждан.

Официальные итоги выборов будут объявлены только в понедельник, после подсчета всех бюллетеней. Вместе с тем отмечается, что, хотя показатели обоих кандидатов по итогам этого подсчета могут быть несколько скорректированы, голосов для победы правому кандидату в любом случае не хватит.

Как передает Le Figaro, лидер Партии свободы Австрии Херберт Кикль уже направил Ван дер Беллену поздравление с победой.

Нынешние президентские выборы в Австрии - повторные. Первый раз голосование прошло в мае, и тогда Ван дер Беллен выиграл с преимуществом менее чем в 1 процент. Однако Партия свободы подала в Конституционный суд заявление о нарушениях в ходе выборов и выиграла разбирательство. Суд отменил результаты выборов, назначив новое голосование.

Австрия - парламентская республика, и функции президента там в значительной степени церемониальные. Однако на фоне кризиса в ЕС участие в выборах евроскептика Хофера привлекло повышенное внимание как внутри страны, так и за ее пределами. "То, что произойдет здесь сегодня, будет иметь значение для всей Европы", - заметил в воскресенье Ван дер Беллен, явившись на избирательный участок.

Партия свободы Австрии известна своей антимигрантской риторикой. В ходе предвыборной кампании Хофер заявлял о себе как сторонник жесткой линии. В его поддержку высказывались ультраправые политики из других европейских стран, в частности кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс.

В последние несколько лет евроскептики и правые популисты в странах ЕС приобретают все больше сторонников. Летом нынешнего года в Великобритании прошел инициированный политиками правого толка референдум, на котором большинство подданных высказалось за выход страны из ЕС. Во Франции Ле Пен, также известная как евроскептик, имеет хорошие шансы выйти на предстоящих в 2017 году президентских выборах во второй тур.

Между тем президентские выборы в США - стране, являющейся ключевым союзником государств Западной Европы, - выиграл правый популист Дональд Трамп.

Победа Ван дер Беллена в Австрии демонстрирует, что такая тенденция в евроатлантическом мире не является всеобщей.

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04.12.2016

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