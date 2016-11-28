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Евроинтеграции западнобалканских стран препятствуют внешние силы. Как передает Reuters, такое заявление сделал премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции перед встречей с германским канцлером Ангелой Меркель.

"У нас в регионе действуют иностранцы, которые воспользуются любой неопределенностью, чтобы разрушить наши отношения с ЕС", - цитирует агентство слова Рамы.

Албанский премьер не пояснил, каких именно иностранцев он имеет в виду. Между тем, отмечает Reuters, в последнее время дипломаты государств региона выражали недовольство попытками России усилить свое влияние в таких странах Западных Балкан, как Сербия, Черногория, Македония и Албания.

В октябре разгорелся скандал в связи с предполагаемой причастностью России к подготовке переворота в Черногории и убийства премьер-министра этой страны Мило Джукановича. Организаторами преступлений черногорская прокуратура считает россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова. В СМИ появлялась информация, что Широков и Попов являются сотрудниками ГРУ. Также утверждалось, что в числе лиц, задержанных в Сербии по подозрению в причастности к подготовке переворота, были граждане России. Причастностью Кремля к преступлениям объясняли незапланированный визит в Белград секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Сообщалось также, что задержанные россияне вылетели вместе с Патрушевым в Москву. Российские власти свою причастность к подготовке переворота в Черногории опровергали.

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Черногории направила в Москву обращение о допросе Широкова и Попова российскими следователями в присутствии черногорских коллег.

Кроме того, в конце октября, на другой день после отъезда Патрушева из Сербии, недалеко от дома в Белграде, где регулярно бывает премьер-министр страны Александр Вучич, нашли тайник с оружием, в том числе гранатометом и ручными гранатами.

Албания с 2009 года является членом НАТО, а с 2014-го - кандидатом в члены ЕС. Между Тираной и Москвой есть дипломатические отношения, однако масштабы политического и экономического сотрудничества двух стран незначительны. Албания присоединилась к санкциям Евросоюза против России. В свою очередь, Москва ввела эмбарго на ввоз албанских продуктов питания.