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новость "Роскосмос" отказался от поставки ракет во Францию из-за дела ЮКОСа

28.10.2016
Логотип Роскосмоса
Логотип Роскосмоса
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"Роскосмос" не будет поставлять ракеты "Союз" французскому оператору пусковых услуг Arianespace, пока не получит 300 миллионов евро, заблокированных судом по делу ЮКОСа. Заявление "Роскосмоса" приводит издание Les Echos.

"Мы не получаем денег, которые Arianespace должна за нашу работу. Нет денег - нет товара. Мы не можем работать бесплатно. Поэтому мы не будем ничего поставлять", - говорится в заявлении пресс-службы.

21 октября гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров направил премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу письмо с уведомлением, что Франция нарушила двустороннее соглашение 1989 года о защите инвестиций, позволив арестовать на своей территории деньги, причитающиеся за услуги по запуску спутников с помощью российской ракеты-носителя "Союз". Аресты были наложены по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа.

"Такие аресты, имеющие место начиная с 30 июня 2015 года, сделали недоступной инвесторам дебиторскую задолженность со стороны компании Arianespace на сумму приблизительно 300 миллионов евро", - приводит письмо Комарова РБК.

Экс-акционеры ЮКОСа Hulley Enterprises и Veteran Petroleum дважды арестовывали одну и ту же задолженность Arianespace. Кроме того, апелляционный суд Парижа 5 октября отсрочил разблокировку задолженности, сославшись на то, что "Роскосмос", предположительно, выступал представителем России, ответчика по делу ЮКОСа, при заключении контрактов с Arianespace. Рассмотрение вопроса о разморозке 300 миллионов евро назначено на 19 апреля 2017 года.

28 июля 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров НК "ЮКОС" Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

18 июля бывшие акционеры ЮКОСа обжаловали апрельское решение Гаагского окружного суда, отменившую 50-миллиардную компенсацию со стороны России. "Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа", - заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн. Он уверен, что "апелляция будет успешной".

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28.10.2016

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