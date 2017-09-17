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Администрация СИЗО-1 в аннексированном Симферополе в субботу вечером отправила фигуранта первого дела "украинских диверсантов" Андрея Захтея на двое суток в карцер. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на Оксану Захтей, жену политзека.

Фсиновцы обвинили арестованного в нарушении режима содержания. "То он не то сказал, то не так встал к стенке", - рассказала Оксана Захтей.

Супруга политзека также сообщила, что приговор ему ожидается в конце сентября - начале октября.

В последних числах августа, побывав на первом после ареста Захтея свидании с ним, жена рассказывала, что у политзека серьезно ухудшилось здоровье. "У него поясница болит после ударов, руки и ноги немеют, - передавали "Крым.Реалии" слова Оксаны Захтей. - У него еще до задержания был гастрит и язва, а там же питание никакое, и все это обостряется. Развился гайморит, потому что он сидит в каком-то полуподвале".

В конце июня Захтей признал вину и заключил с прокуратурой аннексированного Крыма досудебное соглашение о сотрудничестве. Одним из условий сделки стал отказ политзека ото всех своих адвокатов по соглашению: Алексея Ладина, Александра Попкова, Ильнура Шарапова и Ильи Новикова. Теперь арестованного представляет защитник по назначению Юрий Бердников.

Тогда же появилась информация, что часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии) в обвинении Захтею заменят двумя менее тяжкими статьями кодекса - 222 (незаконное хранение оружия) и 327 российского УК (подделка документов). Ранее сообщалось, что Захтей предлагал однокурснику помощь с изготовлением российских паспортов - кум арестованного якобы занимался подделкой документов.

В августе появилась информация, что Захтею вменена еще статья - 324 кодекса (незаконное приобретение официальных документов), предусматривающая до трех месяцев ареста. При этом не уточнялось, инкриминирована ли она в дополнение к статьям 222 и 327 или взамен какой-либо из них.

При этом еще 17 июля сообщалось, что в связи с обвинением в подделке российского паспорта Захтей лишен гражданства России. В марте политзек сам обратился с заявлением об отказе от российского гражданства, однако по указанному им основанию исключение его из гражданства до окончания преследования по уголовному делу было невозможным.

Несмотря на признание вины, давать нынешним летом показания против второго фигуранта дела - Евгения Панова, - Захтей оказался. Он сослался на то, что не был знаком со вторым фигурантом до своего похищения силовиками. Сам Панов по-прежнему отрицает вину.

41-летний Захтей - ранее дважды судимый уроженец города Борислав на Львовщине. Последнее время перед похищением жил в Саках на западе Крыма, подрабатывал частным извозом.

В ночь на 7 августа 2016 года Захтей был похищен ФСБ на севере Крыма, куда выехал за пассажирами по звонку. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала похищенного по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. 13 августа Захтей был арестован уже по уголовному делу и помещен в симферопольский СИЗО-1.

В первые несколько дней после похищения ФСБ подвергла Захтея и Панова жестоким пыткам, в результате которых оба дали признательные показания. Однако после отправки в СИЗО и тот и другой политзек от этих показаний отказались.

7 октября Захтея и Панова перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Однако 14 февраля 2017-го обоих вернули в симферопольский СИЗО. Адвокат Панова Дмитрий Динзе расценил перевод в Симферополь как средство затруднить политзекам доступ к защите.

В декабре 2016 года Захтей, как и несколько ранее Панов, подал на имя председателя СКР Александра Бастрыкина заявление с требованием возбудить против силовиков из ФСБ дела по факту пыток. В конце мая стало известно, что по заявлениям обоих политзеков вынесены отказные постановления.

В последних числах того же месяца сообщалось, что сравнительно-молекулярная экспертиза, проведенная по запросу крымского главка ФСБ, не обнаружила ДНК и отпечатков пальцев Захтея и Панова на вещах, которые, как утверждается, были изъяты из схрона на кладбище у села Суворово близ Армянска.