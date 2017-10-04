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новость ФСБ: В Брянской области задержаны двое украинских пограничников

04.10.2017
Ров на украино-российской границе в Сумской области. Кадр телеканала "Интер"
Ров на украино-российской границе в Сумской области. Кадр телеканала "Интер"
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В Брянской области на границе с Украиной российские пограничники во вторник задержали двух своих украинских коллег. Об этом сообщают "Брянские новости" со ссылкой на региональное УФСБ.

По информации на сайте Госпогранслужбы Украины, два офицера отдела "Знобь-Новгородское" Сумского погранотряда вели мониторинг своего участка границы и около 20 часов связь с ними прервалась.

Местонахождение офицеров пока достоверно не установлено, говорится в публикации. В то же время ведомство ссылается на сообщения российских СМИ о задержании.

Между тем пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заметил в комментарии "Украинской правде", что утром, до того как в СМИ появилась информация ФСБ, российская сторона отрицала факт задержания кого бы то ни было. Теперь России направлен официальный письменный запрос, добавил Слободян.

В августе 2015 года СБУ заявляла, что ФСБ похитила в Сумской области трех жителей столицы региона и попыталась их завербовать. Сумчане, поясняла украинская спецслужба, выехали на рыбалку в приграничную местность и там были захвачены нарядом управления погранслужбы ФСБ по Курской области.

Украинцев переправили через границу и удерживали в течение трех суток, требуя согласиться на сотрудничество. Их пытали, а также подвергали психологическому давлению, в частности угрожали заключением. Кроме того, от похищенных добивались признания в том, что они по собственной инициативе незаконно перешли границу, чтобы уклониться от призыва в армию.

Рыбаки заявляли, что, несмотря на давление, отвергли требования ФСБ, после чего их передали украинским пограничникам.

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04.10.2017
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