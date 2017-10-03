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Магомед Эльмурзаев после задержания. Источник: ФБ-страница Юрия Бутусова

Бой на российско-украинской границе в поселке Теткино Глушковского района Курской области произошел при попытке четверых участников чеченского подполья прорваться на Украину. Об этом сообщил на личной ФБ-странице главред украинского сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, имеющий источники в силовых структурах своей страны.

В бою с пограничниками, по информации Бутусова, погибли двое членов подполья. Первый - 36-летний Арби Бантаев, имя второго неизвестно. 31-летний Магомед Эльмурзаев был захвачен силовиками; на фото, помещенном в публикации, он жестоко избит. Между тем 36-летнему Али Демильханову, по неподтвержденным данным, удалось перейти границу.

Информация о потерях силовиков у Бутусова совпадает со сведениями российских источников - он также написал об одном убитом пограничнике.

В России Эльмурзаев, Демильханов и Бантаев находились в розыске. 16 сентября в Хасавюрте машину, в которой ехали все трое, остановил наряд полиции для проверки документов. Члены подполья открыли огонь и ранили обоих силовиков, после чего скрылись. Насколько можно понять из текста Бутусова, машину они потом бросили; в ней были обнаружены девять патронов от пистолета Макарова.

Исходя из этого журналист предположил, что из оружия у участников подполья был только один пистолет. Российские источники ранее заявляли, что в бою с силовиками их противники взорвали гранату. Однако Бутусов о гранате не упомянул.

Российские силовики называют Демильханова амиром равнинной части Чечни, однако, отметил журналист, оценить достоверность этой информации не представляется возможным. В 2016 году федералы распространили сообщение о гибели партизана, однако теперь сами признали, что оно были ошибочным.

Информацию о Бантаеве журналист передает со ссылкой как на российские власти, так и на правозащитный центр "Мемориал". Целый ряд членов семьи этого партизана был подвергнут репрессиям. В 2004 году Хожахмет Бантаев был похищен на другой день после убийства своего дяди - главы администрации села Комсомольское Гудермесского района Альви Балиева. По данным Бутусова, именно Хожахмет Бантаев был заподозрен в этом убийстве.

В 2007 году был похищен младший брат Бантаева - 20-летний Алихан Бантаев. Информации о его судьбе с тех пор не поступало. В 2012-м в ходе "зачистки" силовики застрелили еще одного брата - Ахмата Бантаева. Он был обвинен в убийстве начальника угрозыска Гудермеса, а также командира роты полиции. После гибели Ахмата Бантаева кадыровцы сожгли дома его родственников. В 2014-м в Гудермесе похитили еще одного брата - 19-летнего на тот момент Рамзана Бантаева. Его судьба также остается неизвестной.

Сам Арби Бантаев, по данным Бутусова, ранее отбыл шестилетний срок по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях. В подполье, как позволяет заключить публикация "Мемориала", он ушел лишь в апреле 2014 года. В следующем месяце матери партизана продемонстрировали в ЦПЭ видео, на котором ее сын снят в лесу с оружием и в камуфляже. После этого, в июне 2014-го, и был похищен Рамзан Бантаев.

Бой в Теткине произошел 30 сентября. Разные источники по-разному излагали фабулу инцидента. Первое по времени сообщение, появившееся в воскресенье в telegram-канале "Опер слил", наиболее близка в фабуле, которую сообщил Бутусов. В той публикации также сообщалось о двух погибших нарушителях границы и одном задержанном. При этом, однако, утверждалось, что в бой с силовиками вступили боевики "Исламского государства", нелегально вернувшиеся в Россию из Сирии. Соответственно, "Опер слил" не упоминал четвертого члена группы, который, по информации Бутусова, предположительно ушел на Украину.

"Коммерсант" позже излагал иную фабулу, сообщая лишь о двух нарушителях, один из которых погиб, подорвавшись на собственной гранате, а второй сдался. Такую же информацию в дальнейшем сообщил и СКР. Газета также называла одного из участников боя уроженцем Украины, а второго - приезжим с Северного Кавказа, прописанным в Волгоградской области.

Между тем, ФСБ, тоже заявляя о двух нарушителях, утверждало, в отличие от "Опер слил" и "Коммерсанта", что они пытались перейти на Украину. Эти разъяснения появились уже после того, как Госпогранслужба Украины аргументированно опровергла информацию о прибытии исламистов с украинской территории. Как и Бутусов, Госпогранслужба заявляла, что на Украину пыталась прорваться группа граждан России с Северного Кавказа, находящихся в федеральном розыске.