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Гражданский активист Денис Бахолдин, арестованный по обвинению в причастности к "Правому сектору", возвращен в СИЗО-1 в Брянске после стационарной психиатрической экспертизы в столичном Центре им. Сербского. Об этом сообщила на своей ФБ-странице политэмигрантка Елена Глушко.

На стационарную психэкспертизу Бахолдина отправили, поскольку проходить амбулаторную он отказался. Дни после прибытия в Москву до отправки в Центр им. Сербского и по окончании экспертизы до этапа обратно в Брянск политзек провел в СИЗО-2 "Бутырка".

12 сентября адвокат активиста Светлана Сидоркина после встречи со своим доверителем опубликовала его рассказ об условиях в Центре им. Сербского. Политзек сообщил, что достаточно подробно отвечал на вопросы психиатров, однако на вопросы, касающиеся его уголовного дела, давать ответы категорически отказывался. Это вызывало недовольство администрации.

В итоге был спровоцирован конфликт Бахолдина с другими заключенными. Один из них во время обеда в столовой заявил, будто политзек взял кусок хлеба с его стола. Этот заключенный привлекается по обвинению в краже; он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не умеет читать и писать. Другой заключенный, которому вменяется убийство, поддержал претензии к Бахолдину. "Несмотря на наличие видеокамер, персонал Сербского встал на сторону этих двух, назвав меня зачинщиком конфликта", - заметил политзек. На другой день у заключенных вновь пропал хлеб, и в этом опять обвинили Бахолдина.

После этого активист объявил сухую голодовку и "режим молчания", отказавшись таким образом от дальнейшего участия в экспертизе. Кроме того, в знак протеста он перестал выходить из палаты на утреннюю поверку, поэтому фсиновцы каждый день сами выволакивали его в коридор, обыскивали, а затем затаскивали обратно в палату. Из-за голодовки Бахолдин отказался от продуктовой передачи, которую ему собрали на воле.

После пяти дней протеста активиста досрочно вернули в "Бутырку".

Москвич Бахолдин, участник ряда акций протеста, в конце 2014 года эмигрировал на Украину. В начале марта 2017-го он прибыл в Россию, чтобы навестить родителей, и был задержан пограничниками за пребывание в приграничной зоне без соответствующего пропуска. После задержания Бахолдина на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признаться в том, что он состоит в "Правом секторе". Затем его в наручниках повезли в отдел СКР, обмотав голову зимней курткой. По дороге задержанный потерял сознание и чуть не задохнулся.

В СМИ информация об аресте Бахолдина появилась лишь 19 июня. На другой день вошедшая в дело Сидоркина сообщила, что политзеку вменяют часть 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), предусматривающую от двух до шести лет колонии. Никаких показаний арестованный не давал и никаких документов не подписывал.

В прошлом месяце арест активиста продлили по 9 декабря.