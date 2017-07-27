Реклама

В Брянский облсуд направлено дело инженера Гостехнадзора Виктора Рыжанова, обвиняемого в сборе сведений о пограничниках. Такую информацию передает Интерфакс со ссылкой на адвоката, лидера "Команды 29" Ивана Павлова, который представляет интересы инженера.

О деле Рыжанова СМИ впервые сообщили в начале мая. Инженеру вменены шесть эпизодов, квалифицированных по части 1 статьи 283.1 УК (незаконный сбор сведений, составляющих государственную тайну). Она предусматривает до четырех лет колонии. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Рыжанов - житель села Лужки Воронокского сельского поселения Стародубского района области. Село находится в нескольких километрах от границы с Украиной. "Часть товаров на Украине стоит дешевле, чем в России, - ранее рассказывал коллега Павлова по "Команде 29" Евгений Смирнов, который также защищает обвиняемого. - Естественно, местные жители покупают их там, и мой подзащитный не исключение. У него есть многочисленные знакомые, которые приходили на границу и продавали ему продукты питания".

Товары инженер покупал для личного пользования. Однако даже в таких случаях жители Лужков стараются избегать таможенного досмотра, декларирования и иных бюрократических процедур. Поэтому встречи с продавцами они назначают не на погранпункте, а в стороне от него.

"Чтобы не попасться, - рассказывал Смирнов, - Рыжанов звонил своему приятелю пограничнику, с которым вместе служил в армии, и спрашивал: будете сегодня патрулировать? Тот ему отвечал: нет, сегодня спокойно. Рыжанов в качестве благодарности давал ему бутылку".

Знакомым пограничником был Владимир Корнеенко. 29 марта нынешнего года судья Московского окружного военного суда Альберт Тришкин приговорил его к полутора годам условно по статье 283 УК (разглашение государственной тайны).

Первый раз ФСБ явилась к Рыжанову с обыском именно как к свидетелю по делу Корнеенко. Этот обыск прошел в середине февраля 2016 года. Силовики изъяли у инженера компьютер, мобильник и все электронные носители информации.

В октябре того же года Рыжанов был задержан у себя на работе уже как подозреваемый. "Я понятия не имел, что в словах, которые мне говорили, есть информация, которую нельзя рассказывать", - рассказывал он журналистам. Адвокат Смирнов также отмечал: "Мой подзащитный никогда не знакомился с секретными документами и не имеет представления, какая информация является секретной".

Весной юрист сообщал, что "пустяковое" дело ведется с "беспрецедентным оперативным сопровождением", на которое "брошены все силы" областного главка спецслужбы. "Каждый мой приезд в Брянск сопровождается постоянным наблюдением ФСБ, - рассказывал Смирнов. - Однажды во время моего общения с подзащитным мы насчитали 12 человек в четырех машинах, которые за нами следили".

Адвокат не исключал, что причиной преследования Рыжанова является его политическая деятельность. В 2014 году инженер был избран депутатом Воронокского сельсовета и рассматривался как кандидат на пост главы поселения. Сам Рыжанов также отмечал: "До тех пор, пока я никуда не баллотировался, я никому не нужен был".

Статья 283.1 была включена в УК в ноябре 2012 года и до сих пор активно не применялась. По крайней мере, в 2016 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде, по ней не было вынесено ни одного приговора. Дело Рыжанова - "одно из пилотных: оно будет формировать правоприменительную практику по этой статье", указывал Смирнов.

Павлов, в свою очередь, отмечал: "Статья 283.1 позволяет преследовать за нарушение режима гостайны людей, не являющихся секретоносителями, тогда как только секретоносители могут четко понимать, что является гостайной, а что нет. Возможность обвинять людей в нарушении правовых актов, с которыми они не могли быть ознакомлены, противоречит Основному закону".

Поэтому, заявлял юрист, если приговор Рыжанову не устроит защиту, в Конституционный суд будет подана жалоба с требованием признать статью 283.1 нарушающей Основной закон.