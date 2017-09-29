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новость У матросов есть вопросы

ФСБ объявила о задержании кв Крыму "украинских шпионов"
29.09.2017
Задержание Дмитрия Долгополова. Съемка ФСБ
Задержание Дмитрия Долгополова. Съемка ФСБ
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Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Симферополе российского военнослужащего Дмитрия Долгополова и его знакомой Анны Сухоносовой, сообщает ТАСС. Им вменяют сбор и передачу спецслужбам Украины составляющих государственную тайну сведений о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Центр общественных связей ФСБ утверждает, что Долгополов уже сознался в передаче секретных данных. "Я пытался передать секретную информацию Главному управлению разведки Министерства обороны Украины", - сказал Долгополов на допросе.

В отношении Долгополова и Сухоносовой возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии.

В ноябре прошлого года в аннексированном Севастополе по делу о шпионаже в пользу Украины был задержан бывший военнослужащий Черноморского флота, отставной капитан второго ранга Леонид Пархоменко. Как утверждали в ФСБ, он, "выполняя задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".

Представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил относительно задержания Пархоменко: "На самом деле это очередной фэйк". Информация Москвы, пояснил собеседник издания, "является продолжением российского сериала ФСБ".

"Как мы и говорили ранее, - продолжил Лысенко, - российская спецслужба, чтобы облегчить себе работу, продолжает использовать базу данных с личными делами бывших военнослужащих, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота РФ". В действительности же, заключил представитель Минобороны, эти люди давно ведут жизнь гражданских и никакого отношения к армии не имеют.

В дальнейшем о расследовании дела Пархоменко, также возбужденного по статье 275, не сообщалось. Такие дела имеют гриф "секретно".

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29.09.2017
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