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новость В Крыму после обыска задержан рыночный торговец Параламов

13.09.2017
Ренат Параламов. Кадр интервью о посте в рамадан
Ренат Параламов. Кадр интервью о посте в рамадан
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В пгт Нижнегорский (Сеитлер), райцентре на северо-востоке аннексированного Крыма, после обыска задержан местный житель Ренат Параламов, торговец хозтоварами на рынке. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

В 5:40 утра через забор дома Параламова перелезли восемь человек - силовики и явившиеся с ними понятые. Как уточнила "Крымской солидарности" теща торговца, силовики были в гражданской одежде, но в масках и с повязками "ФСБ" на рукавах.

Хозяину, когда он открыл дверь, предъявили некую бумагу. Шкафы визитерам Параламов открывал самостоятельно. По данным другого адвоката, Эмиля Курбединова, формально обыск был представлен как "обследование жилища". "Мы ищем оружие, мы ищем наркотики", - передавала теща слова силовиков.

По итогам полуторачасового "обследования" визитеры изъяли одну книгу и ноутбук жены Параламова. Самого хозяина увезли в неизвестном направлении; как предположил Мамбетов, в ЦПЭ.

Юрист не исключил, что визит к Параламову был связан с его религиозной активностью. "Парень довольно активный в своем поселке, - заметил Мамбетов. - Организовывал разные праздники, религиозные мероприятия".

Пользователь Фейсбука Bint Ummah также написала, что Параламов соблюдающий мусульманин. "В одном из видеороликов вы могли его уже видеть, - добавила блогер. - Он давал интервью о важности поста в рамадан и возможности совмещения его с работой. Не говорил ни про сепаратизм, ни про ИГИЛ, даже не про российскую власть".

Дома у Параламова остались четверо малолетних детей.

Местонахождение задержанного до сих пор не установлено. Родственники Параламова, в том числе его мать, и часть земляков явились к Нижнегорскому ОМВД. Другие активисты вместе с адвокатом Мамбетовым побывали в райотделе ФСБ, но там им заявили, что Параламова в отделе нет. После этого они также явились к отделу полиции.

В связи с чем задержали Параламова, неизвестно.

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13.09.2017
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