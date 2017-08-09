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Также: Украина, Война, Россия, Акции протеста, Политика, Мир, Европа | Персоны: Эдем Семедляев, Эмиль Курбединов, Ахтем Чийгоз

новость 77-летний крымскотатарский активист Караметов арестован на 10 суток за одиночный пикет

09.08.2017
Сервер Караметов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
Сервер Караметов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
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Российский Железнодорожный суд Симферополя арестовал на 10 суток 77-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова за одиночный пикет. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Караметова Эмиль Курбединов. Во вторник Караметов вышел к верховному суду аннексированного полуострова с плакатом в поддержку фигурантов "дела 26 февраля".

Караметова признали виновным по статье 19.3 КоАП России (неповиновение полиции).

Как написал представитель Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, защитников Караметова - Курбединова и Эдема Семедляева - не пустили в суд. При этом остальные посетители смогли попасть на заседание.

Накануне Караметов был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП России (нарушение правил проведения публичных мероприятий) за тот же пикет. Во время заседания Караметову стало плохо, активисты вызывали ему скорую помощь.

Активист страдает синдромом Паркинсона и нуждается в приеме лекарств три раза в день.

Караметов был задержан, когда стоял около суда с плакатом "Путин и Аксенов! Наши дети не террористы! Хватит обвинять крымских татар!". На плакате упоминался основной фигурант "дела 26 февраля", зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

18 мая, в день памяти жертв сталинской депортации крымских татар, Караметов был задержан во время проведения одиночного пикета на центральной площади Симферополя. Тогда с активиста взяли объяснения и отпустили его без составления протокола.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.08.2017
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