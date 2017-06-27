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новость У крымского политзека Присича резко ухудшилось здоровье

27.06.2017
Владимир Присич. Кадр "России-1"
Владимир Присич. Кадр "России-1"
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Здоровье политзека Владимира Присича, который летом прошлого года был арестован в аннексированном Крыму по делу "украинских диверсантов", а в мае нынешнего осужден к трем годам общего режима по обвинению в обороте наркотиков, резко ухудшилось. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников заключенного.

До рассмотрения российским Севастопольским горсудом апелляции на приговор политзек остается в СИЗО-1 в Симферополе. В прошлый вторник, 20 июня, у Присича онемела часть головы и началось кровотечение из носа; политзек потерял сознание. В медчасти СИЗО больному провели амбулаторное обследование, по итогам которого, как рассказали родственники, ему "дали бесплатно достаточно дорогое лекарство - пирацетам". Этот препарат нормализует кровообращение сосудов головного мозга.

Родные Присича опасаются, что у него случился микроинсульт. Адвокаты заявили, что подадут ходатайство об обследовании политзека в стационаре.

Как следует из баз личных данных граждан Украины, опубликованных в открытом доступе, Присичу 34 года, он житель города Богодухов Харьковской области. Работал дальнобойщиком.

10 августа 2016 года Присич на своей фуре пересек украино-российскую границу и растаможил груз в Белгороде. Далее он, нарушив украинские законы, въехал в аннексированный Крым через Кубань.

Утром 13 августа Присича задержали в Севастополе. У него изъяли все вещи, после чего, надев на голову мешок, привезли в Симферополь и там пытали током, требуя признаться на камеру в шпионаже. Под пытками украинец сделал такое признание. Вечером того же дня Присича вернули в Севастополь и там достали из его машины пакеты с марихуаной.

Затем следователь ФСБ Кулаков предложил задержанному подписать явку с повинной по делу о наркотиках, угрожая в противном случае обвинением в шпионаже. Текст явки написал сам Кулаков. После того как Присич заверил явку своей подписью, следователь разрешил ему связаться с родственниками.

Между тем неделю с лишним спустя, 21 августа, "Россия-1" продемонстрировала сюжет с признанием Присича в шпионаже. В своих показаниях дальнобойщик сообщил, что в середине января 2016-го был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины на погранпункте "Гоптовка" в Харьковской области, на границе с Белгородской областью России. Задачей, заявил Присич, ему поставили сбор информации о передвижении военной техники по территории аннексированного Крыма. С января по август, согласно показаниям арестованного, он побывал на полуострове восемь раз.

Присич также рассказал, что 9 августа, то есть уже после задержания в Крыму "диверсантов" Евгения Панова, Андрея Захтея и Редвана Сулейманова, куратор из ГУР на встрече в Харькове поручил ему "перевезти нелегально на территорию РФ коробочку размером 60 на 60 и на 30 сантиметров". Как утверждалось в сюжете "России-1", дальнобойщик прибыл в окрестности села Суворово Красноперекопского района, рядом с КПП "Армянск" на границе региона с континентальной Украиной. Как можно было заключить из репортажа, там его вместе с рядом других "диверсантов" и задержали, причем при задержании погиб подполковник ФСБ Роман Каменев.

Во время разбирательства по делу о наркотиках, продолжавшегося с декабря прошлого года в Гагаринском райсуде аннексированного Севастополя, Присич полностью опроверг эту фабулу, а также отказался признать вину в перевозке марихуаны. Политзек сообщил реальную историю своего задержания в Крыму, а в последнем слове подчеркнул, что дело о наркотиках ФСБ сфабриковала, после того как первоначально вменявшееся ему обвинение в шпионаже полностью развалилось.

Ряд свидетелей подтвердили показания Присича в процессе.

Несмотря на это, 18 мая судья Павел Крылло вынес подсудимому обвинительный приговор по части 2 статьи 228 российского УК (незаконные хранение и транспортировка наркотиков в крупном размере). При этом Присич получил минимальный срок, предусмотренный кодексом.

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27.06.2017
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