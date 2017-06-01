О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261350.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261350.html
Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Спецслужбы, Европа, Политика, Общество, Мир

новость "Украинский диверсант" Присич получил в Севастополе три года по статье о наркотиках

01.06.2017
Владимир Присич. Кадр "России-1"
Владимир Присич. Кадр "России-1"
Реклама

Судья Гагаринского райсуда аннексированного Севастополя Павел Крылло приговорил харьковского дальнобойщика Владимира Присича, задержанного в августе 2016-го по делу "украинских диверсантов", к трем годам общего режима по обвинению в обороте наркотиков. О приговоре, вынесенном еще две недели назад, 18 мая, сообщает Крымская правозащитная группа.

Присич был объявлен виновным по части 2 статьи 228 российского УК (незаконные хранение и транспортировка наркотиков в крупном размере). Он получил минимальный срок, предусмотренный кодексом.

Сам подсудимый вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что дело о наркотиках ФСБ сфабриковала, после того как первоначально вменявшееся ему обвинение в шпионаже полностью развалилось. Пакет с марихуаной, подчеркнул Присич, появился в кабине его машины через полдня с момента фактического задержания.

В опубликованном правозащитниками фрагменте текста приговора приводятся показания Присича, данные им в процессе. Дальнобойщик сообщил, что пересек украино-российскую границу и 10 августа 2016 года растаможил груз в Белгороде. Как следует из показаний, далее он, нарушив украинские законы, въехал в аннексированный Крым через Кубань.

В 11:30 утра 13 августа Присича задержали в Севастополе. У него изъяли все вещи, после чего, надев на голову мешок, привезли в Симферополь и там пытали током, требуя признаться на камеру в шпионаже. Под пытками украинец сделал такое признание. Вечером того же дня Присича вернули в Севастополь и там достали из его грузовика пакеты с марихуаной.

Затем следователь ФСБ Кулаков предложил задержанному подписать явку с повинной, угрожая в противном случае возбуждением дела о шпионаже. Текст явки написал сам Кулаков. После того как Присич заверил явку своей подписью, следователь разрешил ему связаться с родственниками.

Слушания по делу продолжались с декабря прошлого года; процесс больше десятка заседаний. Как отмечается, ряд свидетелей подтвердили показания Присича. Однако Крылло все свидетельства, опровергавшие обвинение, проигнорировал.

Адвокаты осужденного подали в российский Севастопольский горсуд апелляцию на приговор.

Сюжет с показаниями Присича был продемонстрирован в эфире "России-1" 21 августа, то есть через неделю с лишним после того, как ФСБ отказалась от идеи фабриковать против украинца дело о шпионаже. При этом репортаж был проигнорирован не только российскими, но и украинскими СМИ, пока его в ноябре не обнаружила Крымская правозащитная группа.

В своих показаниях дальнобойщик сообщил, что в середине января 2016 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины на погранпункте "Гоптовка" в Харьковской области, на границе с Белгородской областью России. Задачей, заявил Присич, ему поставили сбор информации о передвижении военной техники по территории аннексированного Крыма. С января по август, согласно показаниям арестованного, он побывал на полуострове восемь раз.

Присич также рассказал, что 9 августа, то есть уже после задержания в Крыму "диверсантов" Евгения Панова, Андрея Захтея и Редвана Сулейманова, куратор из ГУР на встрече в Харькове поручил ему "перевезти нелегально на территорию РФ коробочку размером 60 на 60 и на 30 сантиметров". Как утверждалось в сюжете "России-1", дальнобойщик прибыл в окрестности села Суворово Красноперекопского района, рядом с КПП "Армянск" на границе региона с континентальной Украиной. Как можно было заключить из репортажа, там его вместе с рядом других "диверсантов" и задержали, причем при задержании погиб подполковник ФСБ Роман Каменев.

Показания Присича, содержащиеся в деле о наркотиках, полностью противоречат этой фабуле.

В августе сообщалось, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. Поименно все они названы не были. Помимо Присича известно лишь о трех задержанных. Обвинения в подготовке диверсии предъявлены Евгению Панову и Андрею Захтею. Между тем Редвана Сулейманова, чьи признательные показания также были распространены в августе, в итоге обвинили в ложном сообщении о теракте. Сейчас Сулейманова судят в Симферополе.

Оставить комментарий Обсудить
01.06.2017
новость Новости по теме
30.05.2017 Экспертиза не обнаружила следов Панова и Захтея на вещах из схрона →
06.04.2017 Крымский "диверсант" Сулейманов заявил о признании вины →
20.11.2016 Четвертый задержанный в августе крымский "диверсант" - дальнобойщик Присич →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
Реклама
Выбор читателей
новость Прокуроры против Charlie Hebdo
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
статья Путин снес оплеухи
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Тайная встреча в Mayflower
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
в блоге Крымским татарам повезло
383
статья Мощи в доме Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Роковая ошибка пилота
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
новость России вернут посольские дачи
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
статья Епископ попал под машину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Дадин: 350 тысяч за ложь
Ильдар Дадин на свободе. Фото: novayagazeta.ru
новость Суд потребовал удалить фильм Навального
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
новость Ураган в Москве: кто виноват
Ликвидация последствий урагана. Фото: mchs.gov.ru
новость Месть за санкции и вступление в НАТО
Душко Маркович. Фото: gov.me
новость Морошкина выпускают из дурки
Алексей Морошкин. Кадр "Открытой России"
новость CNN: У России есть компромат на Трампа
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Архнадзор против сноса
Включенное в программу реновации здание 1940-х годов. Фото: archnadzor.ru
новость Дадин: компенсация 2,2 миллиона
Ильдар Дадин на свободе. Фото: novayagazeta.ru
новость "Калибры" бьют по Сирии
Пуск ракеты "Калибр-НК". Фото: mil.ru
статья Языковой заговор
Владимир Абаринов
новость "Газпром" проиграл "Нафтогазу"
"Нафтогаз України". Фото: wikimapia.org
статья Операция "Мальчик"
Илья Мильштейн