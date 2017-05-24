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Против активиста крымскотатарского национального движения Рустема Меннанова возбуждено административное дело за репост на личной ФБ-странице публикации Меджлиса крымскотатарского народа с поздравлением национальному лидеру Мустафе Джемилеву. Об этом во вторник сообщил у себя в Фейсбуке товарищ Меннанова по движению Нариман Джелял.

Речь идет о кратком посте, помещенном на ФБ-странице Меджлиса 13 ноября 2016 года, в день 73-летия Джемилева. Текст написан на крымскотатарском языке; его предваряет лишь одна фраза на украинском. В тот же день Меннанов поделился публикацией у себя на странице.

23 мая Меннанова вызвали в ОМВД по Советскому району аннексированного полуострова. Полицейский оформил на активиста протокол по части 2 статьи 13.15 российского КоАП (злоупотребление свободой массовой информации, выражающееся в распространении сведений об экстремистской организации), которая предусматривает для частных лиц штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией "предмета административного нарушения".

Подписывать протокол Меннанов отказался. Полицейский вызвал понятых, которые зафиксировали отказ. Бумага уходит в суд.

Силовик проговорился активисту, что "задание" сфабриковать административное дело получил "сверху".

Требование сопровождать упоминание организаций, которые объявлены экстремистскими, соответствующим примечанием включено в статью 4 закона о СМИ еще в середине 2000-х годов, однако настаивать на его неукоснительном соблюдении власти начали с февраля 2015-го. Список организаций опубликован на сайте Минюста; на сегодня в него включены 59 структур.

В конце февраля стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал "Медиазону" на 5 тысяч рублей, за то что она в одной из своих публикаций упомянула Меджлис, не указав, что он запрещен в России как экстремистская организация. При этом претензий с требованием устранить нарушение редакция не получала.

На каком основании к СМИ приравняли ФБ-страницу Меннанова, непонятно. В 2014 году был принят закон, приравнивающий к СМИ блоги с аудиторией свыше 3 тысяч пользователей. Между тем у активиста, аккаунт которого, открытый в июне прошлого года, содержит лишь несколько десятков постов, в друзьях - всего 230 пользователей.