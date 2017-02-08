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новость В ДНР пропал российский ЛГБТ-активист Серое Фиолетовое

08.02.2017
Серое Фиолетовое на пикете в защиту Бориса Стомахина. Манежная площадь, 24.08.2013. Фото Геннадия Строганова
Серое Фиолетовое на пикете в защиту Бориса Стомахина. Манежная площадь, 24.08.2013. Фото Геннадия Строганова
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В ДНР пропали российские ЛГБТ-активисты Серое Фиолетовое (Олег Васильев) и Виктория Мирошниченко. Об этом сообщил на своей ФБ-странице израильский культуролог Алек Эпштейн.

Как передает "Медиазона" со ссылкой на краснодарского гражданского активиста Алексея Кнедляковского, 30-летнее Серое Фиолетовое и 27-летняя Мирошниченко намеревались провести в Донецке пацифистскую акцию от имени ЛГБТ-движения.

Связь с Серым Фиолетовым прервалась 31 января. Не названная по имени помощница "спикера народного совета ДНР" Дениса Пушилина рассказала Эпштейну, что в этот день ЛГБТ-активисты прибыли на российско-украинскую границу и пешком перешли ее на КПП "Успенка". (Таким образом, на оккупированную территорию Украины они проникли незаконно.)

Как предположила собеседница Эпштейна, на границу Серое Фиолетовое и Мирошниченко приехали на такси из Ростова-на-Дону. "Она мне объяснила, что такси из Ростова людей обычно привозит к границе, а дальше другое такси забирает их уже в ДНР", - написал культуролог.

По словам помощницы Пушилина, активисты благополучно миновали все КПП и прибыли в Донецк. Однако после этого их следы теряются. Собеседница Эпштейна заверила, что ни в "МГБ", ни в "МВД" ДНР Серого Фиолетового и Мирошниченко нет.

В комментариях к своему посту культуролог пояснил, что до сих пор не сообщал о поездке активистов в ДНР, поскольку получил информацию, что днем 6 февраля Серое Фиолетовое и Мирошниченко освободят и выдворят из "республики".

Серое Фиолетовое - бывший активист арт-группы "Война". Среди перформансов с его участием - "повешение" гастарбайтеров и гомосексуалов в одном из столичных торговых центров 7 сентября 2008 года. Васильев изображал одного из казненных гомосексуалов. В 2012 году Владимир Путин обвинил участниц Pussy Riot - бывших активисток "Войны" - в антисемитизме, заявив, будто они повесили чучело еврея.

В 2014 году Серое Фиолетовое выехало в Финляндию и получило там политическое убежище, после того как заявило, что подвергается преследованиям за участие в оппозиционных акциях, в том числе выступлениях ЛГБТ. Между тем, если активист действительно на пути в ДНР побывал в России, он может лишиться статуса беженца.

Серое Фиолетовое - член Международного комитета защиты Бориса Стомахина. Участвовал в акциях в его поддержку, в том числе совместно с художником Петром Павленским.

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08.02.2017
в блоге Блоги
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Виктория Ломаско 18.11.2011
в блоге Цензура в картинках
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Илья Мильштейн

Права чучеловека

Илья Мильштейн, 19.11.2012

Бедняга Владимир Владимирович опять все перепутал. Борясь с юдофобией, он обогатил политический лексикон словосочетанием "чучело еврея", и тут вышел уже не анекдот, а целая пьеса. Вызывающая гомерический хохот у целевой аудитории. "Чучело еврея" отправляется в победное шествие по стране и миру, становится интернет-мемом.

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