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новость Не вышли из степи донецкой

В Донецке пропала съемочная группа телеканала "Дождь"
25.11.2016
Сергей Ерженков и Василий Полонский. Фото с сайта "Дождя"
Сергей Ерженков и Василий Полонский. Фото с сайта "Дождя"
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В Донецке перестали выходить на связь корреспонденты телеканала "Дождь" Сергей Ерженков и Василий Полонский. Об этом сообщается на сайте канала.

Перед исчезновением Полонский сообщил редакции, что съемочную группу задержали сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. На горячей линии МГБ телеканалу сообщили, что в пятницу ведомство не производило арестов. Алена Алексеева, помощница главы ДНР Александра Захарченко, также заявила, что не знает о задержании журналистов.

Бывший секретарь совета безопасности ДНР Александр Ходаковский, у которого накануне взяли интервью, предположил, что Ерженкова и Полонского "задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко".

Позже советник Захарченко писатель Захар Прилепин сообщил "Эху Москвы", что задержанных журналистов вскоре отпустят. "Информация одна: все будет хорошо. Проблем никаких нет особых. Сейчас разберутся, а завтра утром будет все отлично. Просто выпустят с утра или через полчаса. Выпустят просто и досвидос, - сказал Прилепин. - Я позвонил, мне сказали, что все отлично, все без проблем".

Съемочная группа "Дождя" получила аккредитацию для работы в Донецке как от украинских властей, так и в министерстве информации ДНР. В четверг журналисты перешли границу ДНР с территории Украины. На территории самопровозглашенной республики они планировали снять серию сюжетов.

Министерство государственной безопасности ДНР неоднократно выдворяла с контролируемой территории российских журналистов. В марте за пределы "республики" выслали главреда газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина, находившегося в Донецке в командировке.

Камалягин прибыл в Донбасс 10 марта, а в 6 утра 13-го в хостел, где он остановился, явились боевики МГБ. Они задержали журналиста, изъяли у него носители информации и стерли с них данные. После этого Камалягина выслали с оккупированной территории, заявив об отсутствии у него некоей "гражданской аккредитации", без которой журналисты якобы не имеют права работать в ДНР.

16 июня прошлого года из ДНР выдворили журналиста "Новой газеты" Павла Каныгина. Инцидент произошел на другой день после публикации им репортажа об антивоенном митинге в Донецке. Боевики ДНР захватили журналиста в центре этого города по подозрению в работе на "одно из украинских изданий". При задержании Каныгину повредили глаз. Основанием для подозрения боевики назвали найденную у Каныгина визитку украинского журналиста по фамилии Мацуга. "Более абсурдное обвинение для журналистов, которые носят в кармане десятки визиток, придумать сложно", - отмечали в "Новой газете".

Кроме того, Каныгина вынудили пройти тест на содержание в крови наркотиков и этот тест якобы дал положительный результат.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
25.11.2016

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