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новость СМИ: В Ростове задержан бывший "спикер парламента" ЛНР Карякин

05.10.2016
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
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В Ростове-на-Дону ФСБ задержала бывшего "председателя народного совета" ЛНР Алексея Карякина. Об этом в среду утром сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на некий информированный источник.

Как утверждается, Карякин был задержан в понедельник. Собеседник издания не исключил, что ФСБ убьет функционера, а труп подбросит на территорию Украины для ее дискредитации.

23 сентября РИА "Новости" передавало, что "генпрокуратура" ЛНР объявила Карякина в розыск "за совершение посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

Карякину 36 лет, он родился и жил в городе Стаханове Луганской области Украины. Весной 2014 года принял активное участие в пророссийских мятежах сначала в своем городе, а затем в Луганске. 5 апреля 2014-го был заключен в СИЗО, однако вскоре, после штурма террористами областного управления СБУ, освобожден. Пост "спикера парламента" ЛНР занимал с 18 мая 2014-го по 25 марта 2016-го, когда был отправлен "депутатами" в отставку. 29 апреля лишен мандата "депутата".

Последнее время глава ЛНР Игорь Плотницкий ведет чистку бывших и действующих главарей "республики". Так, в начале 20-х чисел сентября боевики Плотницкого схватили бывшего "премьер-министра" ЛНР Геннадия Цыпкалова. Ему вменили попытку переворота с целью "смещения, в том числе с физической ликвидацией, руководства республики". 24 сентября боевики сообщили, что Цыпкалов повесился.

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05.10.2016

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