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Также: Украина, Мир, Россия, Европа, Политика | Персоны: Реджеп Тайип Эрдоган, Петр Порошенко

новость Эрдоган пообещал Порошенко поддержать восстановление суверенитета Украины

21.09.2016
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.ua
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Турция окажет Украине "поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности" страны. Об этом, как передает пресс-служба Петра Порошенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе встречи с украинским лидером.

Эрдоган также подчеркнул, что "возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар".

Главы государств обсудили "состояние выполнения договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, в частности в сфере либерализации торговли". Порошенко также пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий.

Турция после российской аннексии Крыма неоднократно выступала в поддержку крымских татар. После инцидента с гибелью бомбардировщика Су-24, сбитого ВВС Турции, позиция Стамбула стала еще более проукраинской. В конце декабря 2015 года сообщалось, что Турция поставила обмундирование для формируемого на Украине крымскотатарского добровольческого батальона.

В январе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после встречи с генсеком Совета национальной безопасности Турциии Сейфуллахом Хаджимуфтюоглу заявил, что Украина и Турция имеют уникальную возможность объединить ресурсы для эффективного и скоординированного противодействия "разрушению баланса сил" в Черноморском регионе.

Принципиальным этапом на этом пути будет демилитаризация и деоккупация Крыма, подчеркнул Турчинов. "Развитие двусторонних отношений и сотрудничества между нашими государствами должно приобрести новое качество", - сказал он. Секретарь СНБО отметил, что углубление сотрудничества в военно-технической сфере будет ключевой задачей в развитии украино-турецкого стратегического партнерства.

14 сентября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Черноморский флот России способен уничтожить неприятельский десант еще в портах его погрузки. При этом он подчеркнул, что баланс сил на Черном море в последние годы изменился, так что теперь ВМС Турции нельзя назвать хозяином в регионе.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.09.2016

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