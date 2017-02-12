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новость КНДР провела запуск баллистической ракеты

12.02.2017
Ракеты "Мусудан" на военном параде в Пхеньяне. Фото: EPA
Ракеты "Мусудан" на военном параде в Пхеньяне. Фото: EPA
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КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, сообщает Reuters. Ракета была выпущена незадолго до 8 утра по местному времени (3 часа ночи мск) с полигона Панхён на западе страны в сторону Японского моря и пролетела около 500 километров.

Ранее Пхеньян заявлял о готовности в любой момент запустить межконтинентальную ракету. Тем не менее, передает агентство, в воскресенье КНДР выпустила снаряд средней дальности. В Южной Корее первоначально утверждали, что речь идет о ракете типа "Нодон" дальностью около 550 километров. Позже, однако, в Сеуле заявили, что был запущен снаряд типа "Мусудан" дальностью 3-4 тысячи километров.

В южнокорейской армии запуск ракеты расценили как "демонстрацию силы в ответ на жесткую позицию новой администрации США в отношении КНДР".

Как отмечается, испытание прошло на другой день после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам этой встречи Трамп заявил: "Я очень хочу, чтобы все поняли и твердо знали, что США на 100 процентов поддерживают Японию, нашего замечательного союзника".

Между тем, передает Интерфакс, в России заметили, что, поскольку "азимут стрельбы был направлен на восток", "ракета не представляла какой-либо опасности для территории Российской Федерации".

В прошлом году КНДР, игнорируя резолюции ООН, выпустила восемь ракет "Мусудан". При этом чиновники и эксперты в США и Южной Корее признали успешным только одно из этих испытаний - проведенное в июне.

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12.02.2017

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